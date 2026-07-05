La Francia fatica ma batte di misura il Paraguay: basta un rigore di Mbappé per volare ai quarti

Missione compiuta. La Francia supera 1-0 il Paraguay, grazie ad un calcio di rigore di Kylian Mbappé nella ripresa, e approda ai quarti di finale dei Mondiali. Chi si aspettava una goleada dei Blues è stato ben presto smentito. D'altronde nel caldo infernale di Philadelphia con 46° percepiti, era davvero difficile rivedere la Francia travolgente vista contro la Svezia.

Dal suo canto il Paraguay ha provato a ripetere lo stesso piano gara, rivelatosi vincente contro la Germania. Quello della difesa ad oltranza ma anche falli duri e provocazioni, che ha retto fino al 70’ quando il neo entrato Doué costringe Diego Gomez al fallo da rigore, dopo una serie di dribbling ubriacanti. Lo trasforma Mbappé, che raggiunge Messi a sette reti in vetta alla classifica marcatori. Vince la Francia, che in una giornata complicata, dimostra come la profondità della sua rosa possa essere un fattore determinante. Gli uomini di Deschamps restano i favoriti numero uno per la vittoria ma in vista dei quarti contro il Marocco, nella riedizione della semifinale di Qatar 2022, occorrerà ritrovare più brillantezza.

La partita

La Francia fa la partita sin dalle prime battute ma sbatte contro il muro del Paraguay, intenzionato solo a difendersi. L’occasione migliore capita su un tiro di Koné, ma Gill è attento e la mira non è irresistibile. Nella ripresa i Blues alzano ulteriormente il ritmo e il baricentro per cercare il vantaggio, colpendo l'esterno della rete con Dembélé e rendendosi ancora pericolosi con Rabiot. La svolta arriva, però, al 70'. Doué salta un paio di uomini e viene steso da Diego Gomez. L'arbitro uzbeko Tantashev, che fino ad allora aveva adottato un metro molto permissivo nei confronti dei sudamericani, non può che fischiare il rigore. Sul dischetto va Mbappé, che spiazza Gill e sblocca la sfida. Il Paraguay è dunque costretto a uscire dal guscio, ma non va oltre una conclusione di Mauricio e la parata di Maignan. Il solito Mbappé invece sfiora due volte il bis e trova altrettante parate decisive di Gill.

Il tabellino

PARAGUAY (5-4-1) - Gill; Caceres, Velazquez, Gustavo Gomez (71’ Mauricio), Alderete (58’ Canale), Alonso; Almiron (71’ Avalos), Diego Gomez, Cubas, Galarza; Enciso (61’ Caballero). Ct: Gustavo Alfaro

FRANCIA (4-2-3-1) - Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Koné, Rabiot; Dembelé (84’ Cherki), Olise, Barcola (61’ Doué ); Mbappé. Ct: Didier Deschamps

Marcatori: Mbappé (F) (rigore) 70’

id="docs-internal-guid-945cb66e-7fff-dce3-4cf6-c0863e9d3c4b">Ammoniti: Barcola (F), Koné (F), Olise (F)

Arbitro: Ilgiz Tantashev (Uzbekistan)