Euro 2024, Francia da record: segna 14 gol a Gibilterra

Non è soltanto la vittoria più larga della storia della Nazionale di calcio della Francia ma anche quella più ampia mai ottenuta da una nazionale per le qualificazioni agli Europei: 14-0 è il punteggio con il quale è stata surclassata Gibilterra con sette reti per tempo all'Allianz Riviera di Nizza. I francesci, nonostante fossero già certi della qualificazione a Germania 2024, hanno blindato il primo posto nel girone (21 punti attuali contro i 15 dell'Olanda) e scritto una pagina di storia di questo sport.

L'andamento della gara

Che tra le due formazioni ci fosse un divario enorme si sapeva sin dalla vigilia ma nessuno poteva immaginare un punteggio così largo: dopo soltanto tre minuti dall'inizio del match ecco l'autorete sfortunata di Ethan Santos che dà il via alla mattanza: un minuto più tardi è l'attaccante interista Marcus Thuram a siglare il raddoppio. Al 16' c'è la svolta della partita: la Francia va a segno con Warren Zaire-Emery ma nel momento della rete era stato falciato da un calciatore avversario. L'arbitro, dopo essere stato richiamato al Var, lo espelle e Gibilterra rimane in 10 uomini. Alla mezz'ora ecco un calcio di rigore assegnato per un fallo di mano in area di rigore degli iberici, Kylian Mbappé non sbaglia e fa 4-0. Continua a grandinare sui malcapitati gibilterriani che subiscono altri tre gol nell'arco di tre minuti: al 34' Jonathan Clauss fa centro da 25 metri, al 36' è il turno di Kingsley Coman e un minuto dopo ecco che segna anche Youssouf Fofana Siamo sul 7-0 e c'è bisogno del pallottoliere.

Per sigliare l'8-0 bisognerà aspettare il minuto 63 quando Adrien Rabiot segna da distanza ravvicinata dopo un cross in area da destra. Tre minuti dopo ecco un'altra rete di Coman che fa uno-due con Mbappé, entra in area e firma il gol di sinistro. Il 10-0 francese è opera di Ousmane Dembélé da poco entrato in campo (siamo al 73'), l'11-0 lo segna Mbappé su cross di Theo Hernandez ma è il 12-0 il capolavoro dell'asso francese che va a rete da metà campo grazie a una parabola perfetta che sorprende il portiere avversario fuori dai pali. Ma non è ancora finita qui, la Francia non è sazia e trova il tempo per segnare altri due gol con il solito straripante Giroud che in due minuti prima segna con il sinistro (89') e poi anche in rovesciata (91'). Questa doppietta, come ricorda la Federazione Francese, ha portato Giroud a 56 reti in 128 presenze. Non solo, ma la serata è di gloria anche per Kylian Mbappé che ha firmato la sua seconda tripletta con i Blues dopo quella contro l'Argentina nella finale del Mondiale 2022.

Quali erano i precedenti

Dopo 28 anni, la Nazionale francese ha superato quello ottenuto dalla formazione di Aimé Jacquet contro l'Azerbaigian, il 6 settembre 1995 ad Auxerre, quando il punteggio fu di 10-0. Un solo gol in più, invece, per superare il precedente record di una gara di qualificazione agli Europei che apparteneva alla Germania che vinse 13-0 contro San Marino nel 2006.