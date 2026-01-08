Frenata del Napoli: una rimonta a metà

Il Var fa male al Napoli così come la scorpacciata di vittorie, era accaduto a Bologna, si è ripetuto ieri, questa volta con l'aggravante di aver lasciato punti preziosi contro l'ultima in classifica. Salvata soltanto l'imbattibilità casalinga, uno dei vanti dell'anno appena concluso: quello nuovo inizia male, nella maniera più imprevedibile e anche irriconoscibile, alla luce della gran prestazione di Roma 72 ore prima. Troppo lenta, macchinosa e superficiale la squadra di Conte, che ha male approcciato la gara contro un avversario che nel primo tempo non ha lasciato metri e scampo con le marcature individuali a tutto campo, indovinando le ripartenze giuste, bene arroccata intorno alla linea dei cinque difensori, asfissiante nel pressing sui portatori di palla. L'azione del primo vantaggio punisce i tanti errori del Napoli in fase di palleggio, Niasse domina a destra, Frese completa il lavoro con il tacco sotto rete che sorprende Milinkovic. Buongiorno poi evidenzia la sua serata storta con un mani al limite della punibilità, discutibile, comunque è un rigore regalato che vale il raddoppio di Orban.
E che fa vacillare di brutto le certezze che gli azzurri avevano faticosamente ricostruito con quattro vittorie di fila, senza subìre reti: il Verona lo fa tornare fragile, nervoso e confuso. Un tantino meglio il secondo tempo, almeno a livello di intensità, McTominay di testa accende il Maradona, è una scintilla anche se i veneti non accusano il colpo, non arretrano il baricentro e sanno tenere a bada Hojlund, in serata decisamente negativa.Il Var fa il resto, negando per due volte la rete del pareggio, ci vuole un terzo gol, quello del capitàno Di Lorenzo per impattare: meglio di un ko ma non il modo migliore per presentarsi alla sfida tricolore di domenica contro l'Inter.