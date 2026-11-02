Frosinone, 20 da record. Eguagliata la Juve ’07-08

Se questo è un sogno, nessuno svegli Alvini e i suoi giocatori. Il Frosinone vince 2-0 contro il Torino e sale a 20 punti in classifica, eguagliando la miglior partenza di sempre di una neopromossa in seria A dopo 10 giornate a pari merito con la Juventus (2007-08) e il Chievo Verona (2001-02). Al 30′ si fa male Raimondo e la sua caviglia non lascia presagire nulla di buono, ma l’orchestra gialloblù conclude l’opera anche senza il suo miglior solista. Ghedjemis stappa la partita, Calò la chiude nel recupero proseguendo nel suo inizio di stagione da insospettabile goleador (5° centro). Al triplice fischio il Benito Stirpe è un tripudio di gioia e Alvini si gode l’affetto della sua gente. Sabato c’è il Cagliari e una vittoria staccherebbe la Juve neopromossa, che all’undicesima giornata pareggiò con l’Inter. Per il record assoluto (23 punti alla 12ª) servono quattro punti tra la gara coi sardi e quella successiva a San Siro contro il Milan. Difficile, ma sognare non costa nulla.