Frosinone "Magic moment", ma Genoa e Reggina non mollano

Prosegue il momento magico del Frosinone che batte in rimonta il Brescia, consolidando sempre il ruolo di capolista .Intanto si fa sotto il Genoa, che con la bella vittoria del "Vigorito" con il Benevento scopre le carte e si candida per un posto in prima fila nella classifica che conta. Non molla la Reggina vittoriosa con la Ternana. Vittoria a Venezia anche per il Sudtirol che si piazza al quarto posto in classifica, a due punti sopra Il Pisa, raggiunto dal Como proprio nel finale. Toscani raggiunti in classifica dal Parma vittorioso con il Perugia.



La ventunesima giornata del campionato di serie B ha avuto inizio con l'anticipo di venerdì fra Palermo e Bari, mentre le altre otto gare si sono disputate nella giornata di sabato. Roboante vittoria del Frosinone nel posticipo domenicale sul campo del Brescia al "Rigamonti": il successo per 3 a 1 consolida sempre più la prima posizione in classifica dei ciociari.



Ma andiamo ad analizzare le gare nel dettaglio, cominciando dall'anticipo fra Palermo e Bari, vinta dai rosanero 1 a 0 con una rete nel finale (82') di Marconi. I pugliesi creano molte occasioni ma non riescono a finalizzare. Ssuccesso della Reggina sulla Ternana per 2-1 con doppietta di Fabbian, anche se a passare per prima in vantaggio è la squadra umbra, avanti al 29′ con un gol di Stefano Pettinari su assist di Antonio Palumbo. Al 36′, pareggio di Fabbian su assist di Gori. Poi al 78′ la squadra calabrese segna ancora con Fabbian che batte Iannarilli, mettendo a segno la settima rete personale.

Altro risultato molto importante è la vittoria esterna del Genoa sul campo del Benevento: i liguri guidati da Gilardino passano in vantaggio al 12′ con il gol di Massimo Coda su assist di Gudmundsson, poi c'è il pareggio dei sanniti con Tello al 58′. Ma nel recupero, al 94', il Genoa fa sua la gara grazie ad una rete di Puscas. Finisce in parità la gara del "Sinigaglia" tra Como e Pisa con il risultato di 2 a 2: in vantaggio i lariani al 10′ con Patrick Cutrone, poi falliscono un calcio di rigore al 38′ con Alberto Cerri. Al 43′ il Pisa pareggia con Tramoni. Toscani avanti all'83' con un supergol dell'intramontabile Gaetano Masucci (38 anni). Il Pisa pregusta i tre punti ma al 95′ la doccia gelata: il Como pareggia con un gol di Da Riva.

Vittoria del Modena che batte il Cosenza per 2 a 0 con le reti di Gerli all’83’ e di Giovannini all’85’. Successo importante per il Parma che sconfigge il Perugia per 2-0 con la rete di Benedyczak al 12′ e con un gol capolavoro da parte di Franco Mudo Vasquez al 60′.

Finisce in parità, con il risultato di 1-1 la gara tra Spal e Ascoli: alla rete di Dickmann per i ferraresi ha risposto Adjanpong al 41′ per l’Ascoli. Successo importante del Sudtirol, che vince 1 a 0 a Venezia con un gol di Tait al 76′. Pari a reti bianche fra Cittadella e Cagliari. Nel posticipo del "Rigamonti" il Frosinone asfalta in rimonta per 3 a 1 il Brescia. Sono le rondinelle a passare in vantaggio al 18' con Pablo Rodriguez. I ciociari pareggiano al 37' con Luca Moro e poi si portano in vantaggio al 40' con Roberto Insigne. Nella ripresa al 76' Jaime Baez segna la terza rete per la squadra allenata dal tecnico Fabio Grosso.

La ventunesima giornata ha confermato in testa alla classifica le prime tre squadre, in un campionato che si sta dimostrando sempre più avvincente. Da qui al termine della regular season ne vedremo delle belle, in un torneo dove la classifica è comunque corta, sia in alto che in basso. In un breve lasso di tempo può accadere davvero tutto.



Risultati 20^ giornata



Palermo–Bari 1-0

Spal–Ascoli 1-1

Reggina–Ternana 2-1

Parma– Perugia 2-0

Modena–Cosenza 2-0

Como–Pisa 2-2

Benevento– Genoa 1-2

Venezia–SudTirol 0-1

Cittadella–Cagliari 0-0

Brescia–Frosinone 1-3

Classifica



Frosinone 45 punti

Genoa, Reggina 39

Bari 33

SudTirol 32

Pisa, Parma 30

Cagliari, Ternana 29

Modena, Palermo 28

Ascoli 26

Brescia 25

Spal 24

Benevento, Como, Cittadella 23

Venezia, Perugia 20

Cosenza 18

Prossimo turno



Cagliari–Spal

Venezia–Cittadella

Ternana–Modena

SudTirol–Reggina

Cosenza–Parma

Brescia–Como

Bari-Perugia

Ascoli–Palermo

Genoa–Pisa

Frosinone–Benevento