"Un funerale allegro". Le ultime volontà di Vialli per l'addio

I funerali di Gianluca Vialli si svolgeranno in forma strettamente privata a Londra. La data non è ancora stata fissata e in ogni caso non sarà comunicata, proprio per evitare che una folla di tifosi si presenti a una cerimonia che la famiglia vuole per solo per pochi intimi.

Nelle ultime ore tutto il mondo del calcio si è stretto intorno attorno ai due genitori anziani distrutti dal dolore, il padre Gianfranco, 92 anni, e la madre Maria Teresa 85, e quella formata a Londra dalla moglie Cathryn e dalle figlie Olivia e Sofia. Come è sembrato subito chiaro, la famiglia Vialli ha deciso di preservare la privacy e conservare lo stile che ha condraddistinto da sempre la vita di Gianluca e la loro storia familiare. Di sicuro ci vorrà ancora qualche giorno, perché le procedure burocratiche londinesi richiedono tempi lunghi.

Secondo quanto rivelato dal Corriere della Sera, Vialli si è però raccomandato con i membri della famiglia che gli sono stati accanto fino alla fine, oltre alla moglie Cathryn anche il fratello Nino, rimasto a Londra fino a ieri notte, di non organizzare "un addio grigio". Proprio così: Gianluca desiderava un "funerale allegro", una giornata da trascorrere nei ricordi di chi gli ha voluto bene. Non sarà certo facile ma questo particolare testimonia ancora una volta la grandezza dell'uomo prima che del campione.

Bandiere del palazzo comunale a mezz'asta e lutto cittadino nel giorno del funerale che si svolgerà a Londra. Lo annuncia il sindaco di Cremona, Gianluca Galimberti, su Facebook. "Sono i primi atti che abbiamo assunto come città di Cremona per onorare la memoria di Gianluca Vialli" prosegue, anticipando che "le sue impronte, realizzate in occasione della serata di Pro Cremona nel nostro auditorium Arvedi del Museo del Violino, saranno esposte in città".

Inoltre, il sindaco ha intenzione di approfondire "altre iniziative "con la famiglia e la U.S. Cremonese e i tantissimi che si stanno mobilitando" . Tra queste "l'intitolazione dello stadio (al momento intitolato a Giovanni Zini, portiere scomparso nella Grande Guerra) per ricordare questo campione di sport e di vita".

Intanto lunedì — quindi prima dei funerali londinesi — a Cremona sarà celebrata una Messa nella parrocchia di Cristo Re, nel quartiere Po: è nel campetto dell'oratorio che Vialli aveva iniziato a giocare a pallone da bambino. Sarà quello il momento in cui la sua città natale lo abbraccerà idealmente, ed è logico aspettarsi che la cerimonia sarà affollatissima.

Anche per questo, la famiglia aveva pensato in un primo momento di farla celebrare in Duomo, ma è stata proprio la mamma di Gianluca a insistere perché l'addio fosse a Cristo Re. Proprio dove aveva cominciato la sua straordinaria carriera.