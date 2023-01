Vialli, i funerali in forma privata a Londra (con data segreta): ecco perché

I funerali di Gianluca Vialli si svolgeranno nei prossimi giorni a Londra, in forma strettamente privata, inoltre non verrà comunicata la data di quando ci saranno.

La decisione risponde alla volontà dello stesso Gianluca che - come la famiglia -, si è sempre tenuto lontano dalla luce dei riflettori. Probabile però che nei prossimi mesi, forse a fine campionato, a Cremona sia organizzata una cerimonia pubblica.

Adesso per la moglie Catheryn, le figlie Olivia e Sofia, i genitori e i fratelli è il momento più duro. "Ringraziamo i tanti che l'hanno sostenuto negli anni con il loro affetto. Il suo ricordo e il suo esempio vivranno per sempre nei nostri cuori" , hanno scritto in una nota i familiari.

Anche tanti tifosi sono addolorati: davanti alla clinica dove Vialli ha trascorso gli ultimi giorni ci sono sciarpe della Juventus e della Sampdoria oltre a fiori e biglietti pieni di affetto. Ancora più toccante il saluto dei fan del Chelsea a Stamford Bridge dove c’è una galleria riservata alla storia dei grandi giocatori dei Blues. Anche lì sciarpe, foto e tanto amore.

Chelsea have had to move Gianluca Vialli’s picture to a different area in order to make space for the amount of flowers and tributes being laid for him outside of Stamford Bridge. pic.twitter.com/HFirKQbQCa — Football Daily (@footballdaily) January 6, 2023

Cremona saluta il suo simbolo

Vialli era (e resterà) uno dei simboli di Cremona. Come i violini. Come il torrone. Come Mina. E come Stradivari. "Stradivialli", appunto. La sua Cremona si è risvegliata con la morte nel cuore, ferita da una notizia in fondo attesa ma con quella stessa attesa sempre accompagnata dalla speranza di un miracolo. Ha perso il suo campione, il capoluogo lombardo. E nei bar come in piazza del Comune, non si parla che dell'addio al lord del gol.

"Il sindaco deve proclamare una giornata di lutto cittadino" si spinge a chiedere qualcuno. Per il resto, racconti e ricordi. Luca a Cristo Re, poi presto alla Cremonese. Piu d'uno avanza certezze "adesso ritroverà Luzzara e Mondonico, il suo presidente e il suo allenatore".

Intenso il ricordo di Vialli che il sindaco di Cremona, Gianluca Galimberti, affida al sul suo profilo Facebook: "Per Cremona è un onore e un privilegio essere la sua città e troveremo il modo di ricordarlo e onorarlo. Con lui e grazie a lui possiamo imparare a essere coraggiosi, gentili, innamorati della vita".

Rievoca quando, già malato, parlò della sua "storia in piazza Stradivari con ironia, intelligenza, profondità e tutte le persone ascoltavano in silenzio le sue parole, così vere anche perchè provate dal fuoco della sofferenza, vissuta senza enfasi, con coraggio grande di una semplicità profonda, razionale, radicata e un amore intenso per la vita".

L'idea sarebbe quella di intitolargli lo stadio della città: "Dovremo sentire la famiglia e la Cremonese ma sarebbe una cosa bellissima. Sono abituato a prendere le decisioni come gioco di squadra, penso che condividerebbero. Queste cose vanno condivise perché Vialli è un patrimonio della città" ha spiegato il primo cittadino.