Furia Gasperini: lancia un panino contro alcuni tifosi milanisti che lo insultano

Gian Piero Gasperini protagonista di una clamorosa lite con alcuni tifosi del Milan dopo la partita persa dall'Atalanta a San Siro. La sconfitta contro i rossoneri, arrivata per l'autorete di Musso sul tiro al volo di Theo Hernandez e il raddoppio di Messias nel finale, deve aver particolarmente deluso le aspettative di Gasperini, che nelle interviste post gara ha riconosciuto la vittoria meritata della squadra di Pioli ma poi ha reagito in malo modo alle provocazioni dei tifosi avversari.

Probabilmente hanno inciso anche i cattivi risultati della squadra. I nerazzurri stanno attraversando un periodo complicato con la terza sconfitta nelle ultime quattro partite (seconda di fila dopo il ko di Bergamo con il Lecce, 19 febbraio). Un trend che almento per il momento compromette la corsa Champions degli orobici, al 6° posto in classifica con 41 punti.

La ricostruzione

A fine partita il tecnico atalantino non è rientrato a casa insieme ai suoi calciatori ma ha lasciato lo stadio da solo a bordo della sua auto. Poco dopo esser uscito dai cancelli dello stadio Meazza è stato affiancato da una macchina con a bordo alcuni supporter rossoneri che lo hanno insistentemente preso di mira rivolgendogli diversi insulti anche molto coloriti.

Nel video a un certo punto si sente: "Non hai mai vinto un c..." . Gasp allora ha lanciato il panino che stava mangiando, che attraverso il finestrino è finito nell'altra automobile. L'allenatore, continuando a inveire contro i tifosi, ha poi rialzato il finestrino impedendo che lo stesso panino, rilanciato dall'altra autovettura, tornasse indietro.

Inevitabilmente la clip finita in rete è diventata immediatamente virale, soprattutto su Tik Tok, provocando diverse reazioni. A stupire è soprattutto la reazione forte dell'allenatore che, seppur evidentemente provocato, non ha lasciato correre mettendosi invece allo stesso livello di coloro che gli hanno rivolto epiteti ingiuriosi.

Atalanta-trainer Gian Piero Gasperini was klaar met wat treiterende Milan-fans en besloot om zijn broodje naar ze te gooien. pic.twitter.com/Kz00weSjSh — Willem Haak (@WillemHaak) February 27, 2023

"Il caratteraccio" di Gasp

Un maestro di calcio con un gran "caratteraccio". Se questi anni a Bergamo hanno dimostrato tutto il valore del Gasperini allenatore, bravissimo a forgiare e valorizzare i giovani, allo stesso tempo sono diversi gli episodi che hanno evidenziato la sua irascibilità. Difficile andare d'accordo con lui soprattutto per i giocatori anarchici tatticamente. Ne sa qualcosa Malinovskyi con cui gli screzi sono stati frequenti dentro e fuori dal campo, portando alla cessione al Marsiglia ma soprattutto il Papu Gomez, bandiera e ex capitano atalantino, con cui i rapporti sono deflagrati inizialmente per motivi tattici fino ad arrivare "quasi" alle mani.

Fino a questo momento la famiglia Percassi e il nuovo proprietario Stephen Pagliuca si sono sempre schierati dalla parte di Gasp. Il motivo? Difficile trovare un allenatore come lui. L'unica pecca? Il suo "caratteraccio", forse l'ultimo step che gli manca per potersi affermare anche in una grande club.