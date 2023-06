Furto a casa dello juventino Kaio Jorge: ecco cosa hanno preso i ladri

Brutta disavventura per Kaio Jorge. Il giovane attaccante brasiliano della Juventus, fuori da più di un anno per il brutto infortunio al ginocchio capitatogli il 23 febbraio 2022, ha dovuto subire la visita di una banda di ladri nella sua villa sulle colline torinesi.

I malviventi ha approfittato del fatto che l’abitazione fosse vuota, Kaio Jorge in quei giorni era in Brasile, per entrare in azione e rubare quanti più oggetti di valore possibile. Nel bottino dei ladri, sono finiti non solo borse e capi firmati, un Ipad, degli Airpod max, gioielli e orologi, ma anche la Range Rover parcheggiata in garage.

E in questo caso, oltre al danno, anche la beffa perché nel Suv si trovano le attrezzature che l’attaccante stava usando per la fisioterapia necessaria al recupero per tornare in campo. Ad accorgersi del furto il giardiniere che, insospettito dal garage aperto e vuoto, ha chiamato le forze dell’ordine. Secondo una stima approssimativa, i ladri si sono portati via un bottino dal valore di diverse centinaia di migliaia di euro. Le indagini sono affidate ora alla polizia che si è già messa alla ricerca del gruppo di malviventi.

Che fine ha fatto Kaio Jorge?

Arrivato in bianconero dal Santos nell'estate 2021 come una delle più grandi promesse del calcio brasiliano, il giovane classe 2002 ha avuto fino a questo momento pochissime occasioni per mettersi in mostra con la maglia della Juve. Debutta nel derby contro il Torino ad ottobre entrando nei minuti finali al posto di Chiesa.

A gennaio Kaio Jorge viene aggregato alla compagine Under 23: l'obbiettivo è fare esperienza in Lega Pro per lanciarsi definitivamente e trovare spazio in prima squadra. Ma dopo il debutto con gol nella sfida contro l'AlbinoLeffe, alla seconda presenza con la seconda squadra bianconera, nel match contro la Pro Patria, succede l'imponderabile. Il giovane talento brasiliano è infatti protagonista di un duro scontro che lo ha visto costretto ad uscire in barella. Poi l'esito terribile: rottura del tendine rotuleo del ginocchio destro.

Un recupero lunghissimo, una riabilitazione non semplice. Dopo tanta dedizione e costanza nel recupero, finalmente Kaio Jorge ha rivisto il terreno di gioco lo scorso marzo, tornando ad allenarsi alla Continassa. Nel frattempo in Brasile c'è chi si è messo in moto negli scorsi mesi per assicurarselo in prestito, con il Cruzeiro in prima linea ma alla fine poi non se ne è fatto nulla. A più di un anno dall'infortunio la speranza è di rivederlo al più presto in campo.