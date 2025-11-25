Furto in casa Vardy, svaligiata la villa di Como: a quanto ammonta il bottino

Non è stato certamente un bel rientro a casa quello di Jamie Vardy: al nuovo attaccante della Cremonese giunto in Italia quest'estate per giocare il campionato di Serie A è stata svaligiata la villa sul lago di Como da alcuni malviventi che si sono intrufolati in assenza del calciatore.

Il valore del bottino

La villa di Salò, sul lago di Garda, è stata ripulita da una banda di almeno tre persone secondo le prime informazioni: le forze dell'ordine sono a lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Quasi certamente Vardy era un "osservato speciale" per quanto riguarda gli spostamenti e permettere ai ladri di entrare in villa indisturbati in sua assenza. Il furto è avvenuto domenica scorsa: sarebbe stata forzata una finestra (secondo altre ricostruzioni sarebbe stata lasciata incautamente aperta) e, una volta all'interno, è stata fatta razzìa di contanti, gioielli e orologi per un valore stimato, del bottino, di circa 100mila euro.

Come detto, tutta la famiglia dell'ex calciatore del Leicester (moglie e figli) erano assenti nel momento del furto: l'unica fortuna, dunque, è quella di non essersi ritrovati faccia a faccia con i malviventi. Il furto sarebbe avvenuto nel corso di Cremonese-Roma, gara dell'ultimo campionato di serie A con il calciatore impegnato contro i giallorossi allenati da Gasperini. La scelta di Salò, da parte del calciatore inglese di 38 anni, è stata ben precisa: la location è particolarmente indicata perché un luogo tranquillo dove vivere con famiglia e figli.

Gli altri calciatori derubati

In altre occasioni, infatti, oltre al furto le malcapitate vittime hanno avuto a che fare, faccia a faccia, con i ladri intrufolati nelle abitazioni pur in presenza di persone.