Gabbiadini lascia la Samp e vola negli Emirati: ecco quanto prenderà

Manolo Gabbiadini saluta la Sampdoria e si trasferisce a Dubai. L'attaccante bergamasco ha raggiunto un accordo con l'Al Nasr Dubai, per lui un triennale da 3 milioni netti a stagione, triplicando grossomodo il suo vecchio stipendio che percepiva sotto la Lanterna.

All'Al Nasr troverà come compagno di squadra Kevin Agudelo, in Serie A con le maglie di Genoa e Spezia. Nei prossimi giorni visite mediche e firma per il 31enne attaccante. La Samp lo lascia partire senza chiedere un indennizzo per il suo cartellino, ma risparmierà quasi 9 milioni lordi visto che Gabbiadini aveva ancora tre anni di contratto con i blucerchiati. Termina così la sua seconda esperienza alla Samp. La prima fu dal 2013 a gennaio 2015 quando fu ceduto al Napoli, la successiva incominciò nel gennaio 2019 quando fu acquistato dal Southampton. Con la maglia dei liguri Gabbiadini ha collezionato 166 presenze e 46 gol: un addio che era nell'aria visto il suo ingaggio importante per le casse doriane.

Anche Verratti va in Arabia Saudita?

Marco Verratti è a un passo dal chiudere l'esperienza al Paris Saint-Germain per sbarcare in Arabia Saudita. Nelle ultime ore, infatti, il centrocampista italiano è finito con insistenza nel mirino dell'Al-Hilal, club saudita letteralmente scatenato in questa finestra di mercato. Dopo aver acquistato Koulibay (Chelsea), Ruben Neves (Wolverhampton), Milinkovic-Savic (Lazio) e Malcolm (Zenit) il club di Riad è a un passo dal calciatore abruzzese, a cui sarebbe stato proposto un triennale tra i 20 e i 25 milioni. I due club starebbero ancora trattando per l'accordo economico. Nelle prossime ore potrebbe esserci l'affondo decisivo, con lo scambio di documenti tra le parti che porterebbe Verratti a lasciare Parigi in direzione Arabia. Prima dei sauditi, l'ex allievo di Zeman era finito sul taccuino di Liverpool e Atletico Madrid, ma a spuntarla- a suon di milioni- potrebbe essere proprio l'Al-Hilal, i cui emissari sono atterrati in Francia negli scorsi giorni per convincere Mbappé e che invece potrebbero tornare a Riad con il centrocampista azzurro campione d'Europa.

Mahrez dal City all'Al-Ahli

Le squadre della Saudi Pro League continuano a fare spesa in Europa, prelevando stelle dai vari campionati. Ultimo in ordine di tempo è Riyad Mahrez, diventato un nuovo giocatore dell’Al-Ahli. Lo ha annunciato il club saudita in un post sul proprio profilo Twitter. L’esterno offensivo algerino lascia così il Manchester City dopo cinque stagioni in cui ha collezionato complessivamente 236 presenze con 78 reti e 59 assist e portato a casa undici trofei, compresa la Champions League, conquistata in finale contro l'Inter. L'Al-Ahli ha acquistato il cartellino di Mahrez per circa 30 milioni di sterline. L'ex ala di Guardiola ha firmato un contratto triennale con opzione per una quarta stagione e andrà a comporre un tridente stellare con Firmino e Saint-Maximin.