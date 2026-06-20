Gago, malore choc in sala stampa. Attacco di cuore, l'allenatore trasportato in ospedale e operato d'urgenza: come sta

Paura per Fernando Gago, costretto ad abbandonare la conferenza stampa post partita a causa di un malore improvviso che lo ha colto in diretta televisiva.

Il tecnico argentino dell'Universidad de Chile, ex centrocampista della Roma allenata da Luis Enrique e del Real Madrid, stava concedendo l'intervista di rito dopo la vittoria per 2-0 dei suoi ragazzi contro i rivali dell'O'Higgins, quando una fortissima fitta al petto lo ha costretto a interrompere anzitempo la chiacchierata coi giornalisti. Pochi istanti dopo aver risposto ad appena una domanda, l'allenatore 40enne, evidentemente dolorante, si è alzato ed ha abbandonato la sua postazione, facendo calare il silenzio in sala stampa.

Stando a quanto riferito dai media locali, Gago è stato immediatamente trasferito in codice rosso in una clinica privata specializzata di Santiago per effettuare degli esami strumentali, dai quali è risultato che si trattava di un principio d'infarto miocardico. Il quadro clinico compromesso ha convinto il personale medico a operarlo d'urgenza intorno alle ore 3.00 del mattino: l'intervento chirurgico si è reso necessario per impiantare uno stent coronarico e ripristinare il corretto flusso del sangue.

La società dell' Universidad de Chile è intervenuta per tranquillizzare i propri tifosi circa le condizioni di salute del tecnico argentino, senza, tuttavia, entrare troppo nel dettaglio della vicenda. Stando al comunicato ufficiale rilasciato dal club sui social, il tecnico è attualmente stabile e fuori pericolo, ma rimarrà in ospedale sotto osservazione e dovrà restare lontano dai campi di gioco ancora per qualche giorno.