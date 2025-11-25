Leggi il settimanale
Da gennaio Maignan può firmare per altri

Errori del club con Mike, Allegri può convincerlo


Il Diavolo rischia di perdere il suo capitano sul più bello. Incredibile ma vero. Il contratto di capitan Mike Maignan scade il prossimo 30 giugno e il rinnovo è ancora in alto mare. Tanto che da gennaio il portiere francese può già firmare un pre-accordo (valido però dall’1 luglio) con un’altra società.

Sullo sfondo c’è l’interesse del Bayern, alla ricerca dell’erede di Neuer. Coi tedeschi che potrebbero garantirgli un triennale da 7-8 milioni. Occhio poi a Chelsea e Juve che da lontano scrutano la situazione di Magic Mike e potrebbero farsi avanti verso marzo. Perdere il proprio trascinatore sarebbe una beffa per il Milan, proprio ora che i rossoneri sono tornati competitivi. Anche grazie alle sue super parate vedi i rigori respinti a Dybala e Calhanoglu. E pensare che il francese un anno fa aveva trovato l’accordo per rinnovare fino al 2028 con opzione per il 2029 a 5,2 milioni più bonus. Peccato che dopo le strette di mano di rito Furlani e Moncada si siano rimangiati la parola senza mai formalizzare.

Una mossa che ha mandato su tutte le furie Maignan, che a giugno aveva chiesto la cessione al Chelsea. Affare stoppato dal veto di Allegri. Ora il popolo rossonero spera che Max sappia trovare il modo di convincere Magic Mike a cambiare piani ancora una volta. Stavolta però i 5,2 milioni promessi 12 mesi non basteranno…

