Il Genoa batte (di misura) l'Hellas Verona e inguaia Baroni: decide un gol di Dragusin

Il Genoa contro l'Hellas Verona allo stadio Ferraris nella sfida valida per la dodicesima giornata di Serie A.

Primo tempo senza grandi emozioni con la squadra di Gilardino, che fatica a trovare spazi contro un avversario con un atteggiamento molto prudente. Dopo il palo colpito da Ekuban, è il difensore rumeno Radu Dragusin, a trovare il primo gol stagionale con un bel tiro a volo. Nella ripresa la squadra di Baroni cambia atteggiamento e va vicina al pareggio con un palo di Terracciano. Il forcing finale dei gialloblù non viene premiato, i tre punti vanno al Genoa.

Con questa vittoria i liguri si portano a 14 punti e raggiungono una zona tranquilla di classifica. L'Hellas resta a 8 punti al terzultimo posto con il tecnico Baroni sempre più a rischio, con Ballardini che incombe. Prossimo turno dopo la sosta Frosinone-Genoa (26 ottobre ore 15.00) e Hellas Verona-Lecce (27 novembre ore 18.30).

La partita

Gilardino ancora senza Retegui, sceglie Ekuban ad affiancare Gudmundsson in attacco. Centrocampo a tre con Frendrup, Badelj e Strootman, sulle fasce Sabelli e Haps. In difesa Dragusin, Bani e Vasquez. Tra i pali Martinez.

Baroni conferma il 3-5-2 con Magnani, Hien e Amione davanti a Montipò, gli esterni sono Terracciano e Doig. A centrocampo Folorunsho insieme a Suslov e Hongla. In attacco tandem Bonazzoli-Djuric.

Primo tempo

Sono i rossoblù a fare la partita mentre gli scaligeri provano a chiudere tutti gli spazi. I ritmi sono bassi e le emozioni pochissime, con i padroni di casa che faticano a trovare spazi. La partita si accende a fine primo tempo. Al 43' occasione per il Genoa. Ekuban calcia a colpo sicuro e centra il palo, poi De Winter se la ritrova addosso senza riuscire a dare forza alla sua conclusione. Passa un minuto e la squadra di Gilardino trova il vantaggio. Haps scucchiaia per l'inserimento di Dragusin che calcia forte al volo col destro battendo Montipò sul suo palo. È l'azione che decide il primo tempo con i liguri in vantaggio 1-0.

Secondo tempo

Baroni si gioca subito la carta Ngonge al posto di Bonazzoli. Il belga neo entrato crea scompiglio nella difesa rossoblù con la sua vivacità. Dopo Bani nel primo tempo, il Genoa perde anche Ekuban per problemi muscolari, al suo posto Puscas. Proprio l'ex Inter sfiora il raddoppio calciando su Montipò. Al 73' Hellas vicino al pareggio Martinez respinge con i pugni il cross di Faraoni, la palla arriva a Terracciano che colpisce il palo. Gialloblù ancora pericolosi, stavolta con Djuric. Sulla sua frustata di testa, Martinez salva in corner.

Il tabellino

GENOA (3-5-2) - Martinez; Dragusin, Bani (41' De Winter), Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Strootman, Haps; Ekuban, Gudmundsson. Allenatore: Alberto Gilardino

HELLAS VERONA (3-5-2) - Montipò; Magnani, Hien, Amione (70' Duda); Terracciano, Hongla, Folorunsho, Suslov (63' Cruz), Doig (63' Faraoni); Bonazzoli (46' Ngonge), Djuric. Allenatore: Marco Baroni

Marcatori: Dragusin (G) 44'

Ammoniti: Hien (HV), Vasquez (G), Terracciano (HV), Faraoni (HV)

Arbitro: Daniele Orsato (Schio)