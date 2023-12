Genoa ed Empoli non si fanno male, finisce 1-1 a “Marassi”

Dopo novanta minuti, combattuti e sporchi, finisce 1-1 a “Marassi” fra Genoa ed Empoli. Il Genoa continua la sua striscia positiva in casa, l’Empoli riprende la sua corsa dopo la scottante sconfitta contro il Sassuolo per 4-3 in un campo difficile. Partita equilibrata e pareggio giusto, con un tiro in porta a testa al netto della traversa di Messias. La lotta per non retrocedere dalla Serie A si è infiammata già a dicembre.

Primo tempo

Parte subito forte il Genoa che grazie ad una serie di triangolazioni fra Retegui e Messias riesce a chiudere una azione da quinto a quinto, con Vazquez che dalla sinistra serve sul secondo palo Sabelli che al volo tocca male di destro, palla fuori ma inizio sprint degli uomini di Gilardino. Ci vuole il 19’ per la risposta dell’Empoli che arriva grazie a Maldini che semina il panico nella difesa rossoblù riuscendo a dribblarne tre e arrivando alla conclusione col destro dal limite, palla a lato ma prima vera risposta dei toscani a buoni venti minuti dei padroni di casa.

Meno di sessanta secondi più tardi e il Genoa va vicinissimo al vantaggio. Messias riceve e pennella in area per Retegui che si infila fra i due centrali dell’Empoli e colpisce di testa non trovando però la porta. Ottima occasione per i padroni di casa col rientrante centravanti della nazionale. Raggiunto il 30’, è l’Empoli a cercare di sviluppare maggiormente il gioco in questa fase, il Genoa sembra attendere il momento giusto per ripartire in contropiede. Partita giocata a ritmi alti fino a questo momento da due squadre che hanno nella verticalizzazione il loro punto forte e che non prediligono il possesso palla, ambedue poco sopra il 40% fino a questo momento in Serie A.

Nono legno stagionale colpito dal Genoa al 32’ con Messias. Azione in ripartenza dei padroni di casa, Malinovskyi tenta l’assolo ma viene fermato, palla recuperata da Badelj che allarga su Vazquez che la mette in mezzo, l’ex Milan arriva con i tempi giusti e col mancino in controbalzo colpisce schiacciando la conclusione, incrocio dei pali colpito in pieno a Berisha battuto, rossoblù vicinissimi al vantaggio.

Passa il Genoa quando siamo al 37’ grazie al solito Malinovskyi che da fuori area di mancino batte Berisha. Bella azione dei padroni di casa nata dai piedi di Messias che dalla sinistra si accentra e scarica per Badelj che ci prova dal limite, palla respinta dalla difesa che torna nella disponibilità del capitano rossoblù che di prima appoggia sul compagno che di collo esterno fa partire un bellissimo sinistro che non lascia scampo all’estremo difensore avversario. Secondo gol di fila per l’ucraino e Genoa meritatamente avanti per quanto prodotto soprattutto negli ultimi dieci minuti.

Si chiude la prima frazione dopo un solo minuto di recupero. Il Genoa è avanti grazie alla bella rete di Malinovskyi al 37’. Padroni di casa che hanno rischiato di passare avanti con Messias che ha colpito in pieno l’incrocio dei pali giusto cinque minuti prima del gol. Empoli che ha cercato di comandare il gioco ma non è riuscito mai ad essere realmente pericoloso dalle parti di Martinez.

Secondo tempo

La seconda frazione ricomincia con Kovalenko che prende il posto di Fazzini fra le fila degli ospiti ma del Genoa la prima chance. Frendrup allarga sulla sinistra per Vazquez che appena riceve tenta la botta, palla deviata dalla difesa che finisce proprio sulla testa del danese che colpisce in pieno Messias sprecando una ghiotta occasione.

Arrivati all’ora di gioco l’Empoli sta cercando di costruire azioni offensive per trovare il pareggio ma manca sia di incisività che di cattiveria negli ultimi venti metri agli uomini di Andreazzoli, complice un Genoa ben disposto in campo e pronto a ripartire in contropiede sfruttando la velocità dei quinti e dei terminali offensivi.

La pareggia l’Empoli grazie ad un bellissimo inserimento del neoentrato Cancellieri. Azione confezionata dai tre subentrati con la complicità di Caputo. L’ex Samp la controlla dopo aver ricevuto e appoggia su Grassi che apre per Kovalenko sulla destra che dopo un rapido controllo la crossa in mezzo, inserimento con i contagiri dell’ex Lazio che di testa insacca alle spalle di Martinez. Partita più viva che mai adesso, Andreazzoli la riprende nuovamente grazie ai cambi.

Quando mancano quindici minuti all’assegnazione del recupero, è l’Empoli ad avere il dominio della gara. Tante le offensive degli ospiti che adesso credono fortemente nella rimonta e vogliono portare a casa i tre punti, Genoa leggermente spaventato dal ritorno dei toscani e troppo schiacciato nella sua metà campo, Gilardino ha cambiato due dei tre terminali offensivi, lasciando in campo il solo Retegui al rientro dall’infortunio e sostituendo gli uomini più pericolosi.

Genoa vicinissimo al vantaggio all’83’ con Fini. Nasce tutto da una rimessa laterale battuta dalla sinistra da Haps, la difesa toscana respinge, palla che finisce a Kutlu che controlla e scarica, altra respinta che favorisce una conclusione di prima da parte del diciassettenne che esce a fil di palo a Berisha battuto.

Si chiude dopo 4’ di recupero la sfida fra Genoa ed Empoli, finisce 1-1 con reti di Malinovskyi e Cancellieri. Un punto a testa che permette ai toscani di abbandonare momentaneamente il terz’ultimo posto ai danni del Cagliari – che scenderà in campo alle 18 contro la Lazio - e ai rossoblù di raggiungere Lecce e Sassuolo a quota 15. Ambedue le formazioni hanno cercato il bottino pieno e vogliono dire la loro nella sfida per non retrocedere. Padroni di casa che nel prossimo turno faranno visita al Monza dopo aver disputato gli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Lazio, ospiti che invece riceveranno il Lecce in un'altra sfida nella zona calda della classifica.

Il tabellino

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Dragusin, Vogliacco; Sabelli (83' Puscas), Frendrup, Badelj, Malinovskyi (73’ Fini), Vasquez (73’ Haps); Messias (66’ Kutlu), Retegui. All.: Alberto Gilardino

EMPOLI (4-3-3): Berisha; Bereszynski, Ismajli, Luperto, Cacace; Fazzini (46’ Kovalenko), Ranocchia (66’ Grassi), Maleh (76’ Marin); Cambiaghi, Caputo (93’ Shpendi), Maldini (66’ Cancellieri). All.: Aurelio Andreazzoli

Marcatori: 37’ Malinovskyi (G), 67’ Cancellieri (E)

Ammoniti: Ranocchia (E), Malinovskyi (G), Vogliacco (G), Badelj (G)

Arbitro: Gianluca Aureliano (Bologna)