Il gesto di Osimhen che ha fatto arrabbiare i tifosi della Juve: ecco cosa è successo

Tira aria di crisi per Victor Osimhen e per il suo Napoli, sconfitto di misura all'Allianz Stadium contro la Juventus, nell'anticipo della 15ª giornata. Un match per niente facile per il bomber nigeriano. Prima un assist per il compagno Kvaratskhelia che a tu per tu con Szczesny, manda alto sopra la traversa, poi la rete del pareggio sull'errore del portiere juventino annullata per fuorigioco.

Insomma nonostante il grande impegno non sia in discussione, dopo la partita di ieri sono molte più le ombre che le luci per l'attaccante, rimasto ancora a bocca asciutta. Una sconfitta pesantissima che manda i campioni d'Italia a meno 12 punti dalla Juve con la vetta della classifica, che è sempre più un miraggio.

Così al fischio finale il capocannoniere della passata stagione si è lasciato sfuggire un gesto che non è passato inosservato alle telecamere e ai tifosi presenti allo Stadium. Osimhen, immortalato dalle telecamere, si è rivolto al pubblico dello Stadium mostrando con le mani un '5' ed un '1'. Un gesto che ricorda quello compiuto da Francesco Totti, sempre contro la Juve anni fa, quando mimò il 4-0 in un big match vinto dalla Roma.

Il gesto di #OSIMHEN a fine partita



Il nigeriano ricorda il del Maradona dopo #JuveNapoli#DAZN pic.twitter.com/0ynhvRYPCo — DAZN Italia (@DAZN_IT) December 9, 2023

Il riferimento è chiaro e parla proprio della passata stagione quando la macchina perfetta di Spalletti travolse la Juve di Allegri (5-1) al Maradona. Era il 13 gennaio scorso ed il Napoli, lanciatissimo in testa alla classifica, surclassò i bianconeri con una manita storica per il popolo napoletano. Segnò una doppietta Osimhen, poi Kvaratskhelia, Rrahmani ed Elmas.

Una notte indimenticabile che il nigeriano ha voluto rievocare al triplice fischio di una notte amara che allontana definitivamente gli azzurri dalla lotta scudetto. Adesso il tricolore rischia seriamente di essere scucito dalle maglie azzurre, già nel corso del girone d'andata.

Le reazioni social

Le immagini, riprese dalle telecamere, hanno poi fatto il giro del web e i commenti social dei tifosi juventini si sono scatenati. C'è chi si lamenta della mancanza di fair-play e chi invece ironizza sul Napoli, di nuovo lontano dalle posizioni di vetta e incapace di riconfermarsi dopo la trionfale passata stagione. Un gesto di appartenenza da parte dell'attaccante del Napoli, che però non ha evitato qualche commento piccato da parte dei tifosi partenopei, infuriati per l'andamento della stagione.

Bersaglio della critica il rendimento deludente di alcuni giocatori, come lo stesso Osimhen, Kvaratskhelia e capitan Di Lorenzo. Difficile da capire perché non ci sia più traccia di quel Napoli, che aveva dominato il campionato. Ma soprattutto difficile da accettare.