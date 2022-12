La giornata ai Mondiali - 2 dicembre

Corea del Sud-Portogallo 2-1

All'Education City Stadium il Portogallo di CR7 affronta una Corea del Sud all'ultima spiaggia per strappare il biglietto per gli ottavi. Discreto turnover di Fernando Santos e partita che ci si aspetta equilibrata. I lusitani partono piano e riescono subito a metter sotto gli asiatici già al 6': l'ex Milan Diogo Dalot scende bene, piazza un cross teso che trova la girata magistrale di Ricardo Horta. Al primo tiro in porta è già 1-0.

Invece di squagliarsi, la squadra di Bento continua a crederci e non si fa affatto dispiacere, tanto da trovare il pari 11 minuti dopo. La gioia dura poco, fuorigioco abbastanza netto. Il pari è solo rimandato ed arriva al 28'. Da calcio d'angolo, cross involontario di Cristiano Ronaldo al centro sul quale si avventa Young-gwon Kim che la tocca quanto basta per metterla in fondo al sacco. La partita è vivace ma il Portogallo punge poco. La Corea avrebbe un bisogno disperato dei tre punti ma non riesce a trovare il modo di riprendersi il pallino del gioco, fermamente in mano lusitana.

Young-gwon Kim segna il gol del pari in Corea del Sud-Portogallo

Secondo tempo con il Portogallo deciso ad addormentare la partita ed una Corea che non riesce ad imporre la sua velocità. A parte il lezioso giro palla lusitano, non è che succeda molto in campo. Gli asiatici non sembrano aver fretta di trovare il gol che potrebbe valere il passaggio agli ottavi e preferiscono non dare spazio agli avanti portoghesi. L'undici di Paulo Bento ogni tanto trova spazi e prova a colpire con tiri da fuori ma senza mai impensierire troppo Diogo Costa. Quando ormai il pari sembra scritto, ecco il colpo del campione: ennesima ripartenza della Corea, che coglie impreparata la retroguardia lusitana. Son Heung-min cavalca sulla destra e mette un tunnel rasoterra per il liberissimo Hwang. Niente da fare per Diogo Costa. Il vantaggio vale la storica qualificazione per la Corea e l'eliminazione a sorpresa dell'Uruguay.

Hwang segna il gol del 2-1 in Corea del Sud-Portogallo

Il tabellino

COREA DEL SUD (4-2-3-1): S.G. Kim; M. H. Kim, K. W. Kwon, Y.G. Kim (81' J. H. Son), Kim; I. B. Hwang, W.Y. Jung; K. I. Lee (83' U. J. Hwang), J.S. Lee (67' Hwang), Son; G. S. Cho A disposizione: Y. M. Cho, C. H. Kwon, J. G. Yoon, W. Y. Jeong, Kim, S. H. Paik, C. Hong, B. K. Song, H.W. Jo, S. H. Na, M. K. Song, T. H. Kim. Ct: Tae-yong Shin

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Cancelo, Silva, Lima Ferreira (Pepe), Diogo Dalot; Vitinha (83' William Carvalho), Ruben Neves (67' Leao), Nunes (65' Palhinha); Horta, Cristiano Ronaldo (65' André Silva), Joao Mario (84' Bernardo Silva). A disposizione: Ramos, Rui Patricio, Otavio, Joao Felix, Bruno Fernandes, Ruben Dias, Raphael Guerreiro, José Sá. Ct: Manuel Fernando Santos

Marcatori: 6' Horta (P), 28' Y.G. Kim (C), 90+2' Hwang (C)

Ammoniti: 37' K. I. Lee (C)

Arbitro: Facundo Tello (Argentina)

Ghana-Uruguay 0-2

Allo stadio Al-Janoub è scontro tra dentro o fuori tra due delle nazionali che si giocano il secondo posto del girone dietro al Portogallo. Parecchia tensione in campo, partita che fatica molto a decollare. Per scuotere l'equilibrio ci vuole ancora l'intervento del VAR. Il contrasto tra Rochet e Mohammed Kudus era stato ritenuto regolare dall'arbitro Sievert, che poi cambia idea dopo aver rivisto tutto al monitor. Dagli undici metri si presenta l'avanti più esperto delle Black Stars, quell'Andrè Ayew che più volte aveva tolto le castagne dal fuoco per Addo. Stavolta, però, l'ex West Ham si fa ipnotizzare dal portiere della Celeste che gli nega la gioia del gol. Come nel 2010 i rigori sono il tallone d'Achille degli africani. Gol sbagliato, gol preso, la legge immutabile del calcio non ci mette molto a colpire. Dopo un pallonetto di Darwin Nunez che Salisu spazza sulla riga, il Ghana va sotto. Luis Suarez, che nemmeno doveva giocare, si libera in area, tira bene ma trova l'ottimo riflesso del portiere. Ati-Zigi, però, non riesce ad allontanare il pallone: De Arrascaeta ringrazia e segna di testa a porta vuota.

De Arrascaeta festeggia la doppietta in Ghana-Uruguay

Il Ghana accenna una reazione ma si scompone e viene colpito in ripartenza. La Celeste viene giù in forza e trova una combinazione da applausi: campanile di Suarez che arriva ancora a De Arrascaeta. L'avanti del Flamengo è implacabile e la schianta in fondo al sacco. Finale di primo tempo nervoso con parecchi falli e poco gioco.

De Arrascaeta segna il vantaggio in Ghana-Uruguay

Al rientro dagli spogliatoi le Black Stars provano ad alzare il ritmo e mettere alle corde la Celeste. Movimento tanto, il piglio è quello giusto ma niente che possa impensierire sul serio Rochet. Al 57' ancora protagonista il VAR, che richiama Siebert per un contatto in area tra Darwin Nunez ed Amartey. Stavolta, però, l'arbitro tedesco non cambia idea: non è rigore. L'Uruguay sembra in grado di controllare senza troppi problemi l'aggressività del Ghana, che continua a mancare di lucidità al momento di concludere in porta. La partita scorre via senza grandi occasioni da entrambe le parti, con gli uomini di Diego Alonso che si accontentano di controllare. Quando ormai tutti avevano la testa agli ottavi, la doccia gelata, il gol della Corea che rimanda a casa la Celeste. Finale convulso con le squadre che si gettano alla ricerca di quei gol che vorrebbero dire ottavi di finale ma nonostante il recupero lungo non cambia niente. Disperazione per entrambe che mestamente devono abbandonare il mondiale.

Il tabellino

GHANA (4-2-3-1): Ati-Zigi; Seidu, Amartey, Salisu, Baba Rahman; Partey, Samed; Kudus, Ayew (46' Bukari), Ayew (46' Sulemana); Williams. A disposizione: Sowah, Lamptey, Afriyie, Aidoo, Djiku, Danlad, Semenyo, Kyereh, Mensah, Odoi, Nurudeen, Owusu, Fatawu. Ct: Nana Otto Addo

URUGUAY (4-1-2-3): Rochet; Varela, Gimenez, Coates, Olivera; Bentancur (34' Vecino); De Arrascaeta, Valverde; Pellistri, Suarez, Nunez. A disposizione: Torreira, Rodriguez, Canobbio, Caceres, De La Cruz, Cavani, Gomez, Godin, Muslera, Torres, Ugarte, Sosa, Vina. Ct: Diego Alonso

Marcatori: 26' De Arrascaeta (U), 32' De Arrascaeta (U)

Ammoniti: 20' Nunez (U); 60' Suarez (U)

Arbitro: Daniel Siebert (Germania)

Camerun - Brasile (Gruppo G, ore 20)

Svizzera-Serbia (Gruppo G, ore 20)