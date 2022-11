La giornata ai Mondiali - 24 novembre

Svizzera-Camerun 1-0

Esordio positivo per i rossocrociati che riescono a piegare la resistenza del Camerun ed assicurarsi i tre punti nella prima gara del gruppo G di Qatar 2022. La nazionale elvetica, dopo aver guadagnato il biglietto per Doha a scapito degli Azzurri, mette una prova convincente, dimostrando ancora che, pur senza avere talenti di livello mondiale, rimane sempre una squadra da prendere con le molle. Partono meglio i Leoni Indomabili, la cui supremazia fisica però fatica a tradursi in occasioni. La Svizzera sembra crescere nella seconda metà del primo tempo, iniziando a minacciare la porta dell'interista Onana.

La svolta arriva al ritorno dagli spogliatoi, quando a sbloccare arriva la zampata di Embolo. Gol speciale per il giovane del Monaco, nato proprio nella capitale dello stato africano. Ti aspetteresti la reazione del Camerun ma il gran movimento non riesce ad impensierire troppo la retroguardia rossocrociata, che invece approfitta degli spazi per colpire in ripartenza. I cambi del tecnico africano Song non riescono a cambiare l'inerzia della partita. La Svizzera nel finale va vicina più volte al raddoppio ma Onana fa buona guardia. Sesto debutto mondiale vincente per gli elvetici, forse non belli da vedere ma maledettamente concreti. Contro Brasile e Serbia servirà più precisione e concretezza ma per ora può bastare anche così.

Il tabellino

SVIZZERA (4-2-3-1): Sommer; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez (90' Comert); Freuler, Xhaka; Shaqiri (71' Okafor) , Sow (72' Frei), Vargas (81' Rieder); Embolo (72' Seferovic). A disposizione: Omlin, Kobel, Kohn, Comert, Schar, Fernandes, Zakaria, Steffen, Aebischer, Fassnacht, Rieder, Jashari. Ct: Murat Yakin.

CAMERUN (4-3-3): Onana; Fai, Nkoulou (74' Nkoudou), Castelletto, Tolo; Anguissa, Hongla (68' Ondoua), Oum Gouet; Mbeumo (81' Ngamaleu), Choupo-Moting (74' Aboubakar), Toko Ekambi. A disposizione: Ngapandouetnbu, Epassy, Ngom Mbekeli, Wooh, Mbaizo, Ebosse, Kunde, Ntcham, Marou, Nsame, Bassogog. Ct: Rigobert Song.

MARCATORI: 48' Embolo (S).

AMMONITI: 36' Fai (C); 64' Elvedi (S), 83' Akanji (S)

ARBITRO: Facundo Tello (Argentina)

