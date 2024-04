Ndicka si accascia in campo: Udinese-Roma sospesa sull’1-1

Per una volta, la preoccupazione per la salute di un giocatore ha la meglio sulla logica del calcio. Quando Ndicka si accascia a terra per un malore al petto, serve l’intervento dei medici con il defibrillatore per evitare il peggio. Il giocatore viene portato fuori dal campo in barella ma De Rossi chiede qualche minuto per sincerarsi delle sue condizioni. Alla fine, la Roma decide di abbandonare la partita per stare vicino al suo giocatore. La gara era ferma sull’1-1 dopo il gol nel primo tempo di Pereyra e il pareggio nella ripresa di Lukaku. Resta da stabilire cosa succederà ora, se un 3-0 a tavolino per l’Udinese o se si potranno giocare i venti minuti rimasti in un’altra data. La preoccupazione, ora, è per le condizioni di salute del giocatore giallorosso.

Le scelte dei tecnici

La lotta per rimanere in Serie A sta entrando nel vivo e Cioffi non vuole effettuare troppi cambi, affidandosi al suo classico 3-5-1-1. In avanti ancora fiducia a Lorenzo Lucca, con Pereyra a dargli una mano tra le linee. Alle loro spalle la coppia fantasia Samardzic-Payero mentre sugli esterni spazio per la spinta di Ehizibue e Kamara.

Daniele De Rossi decide di schierare anche lui una difesa a tre, con una rara partenza da titolare per Huijsen accanto a Llorente ed il rientrante Ndicka. Visto l’impegno contro il Milan di giovedì, spazio ad un moderato turnover: Aouar prende il posto di Pellegrini mentre Baldanzi sostituisce Dybala. A fornire palloni a Lukaku ci dovranno pensare gli esterni Zalewski ed Angelino.

Disastro Huijsen, Udinese avanti

Visti i passi falsi di buona parte delle rivali per la corsa Champions, l’undici di De Rossi scende in campo deciso a portare a casa il bottino pieno ma l’inizio dei giallorossi non è convincente. Non tutto funziona al meglio e Lucca sembra finire a terra in area su una ripartenza pericolosa: Pairetto ignora le proteste e lascia correre il contatto con Llorente. Decisamente più vivace in questi primi minuti l’Udinese, che ha una grossa occasione ancora con Lucca che stacca bene su un cross spiovente ma non imprime forza al pallone. Llorente è un po’ impreciso in difesa e l’Udinese prova ad approfittarne: se il tiro di Ehizibue viene deviato in angolo, il colpo di testa da calcio d’angolo di Bijol vede Pereyra arrivare in lieve ritardo all’appuntamento col gol. Per il primo tiro della Roma bisogna aspettare il 16’: ripartenza veloce sulla destra, palla che arriva ad Aouar al centro, tiro insidioso che si spegne a lato del palo non di molto.

Decisamente più pericolosa la Roma al 20’, quando su azione da calcio d’angolo, Baldanzi prova la soluzione dalla distanza al volo: rasoterra interessante che Okoye devia in corner. Nel momento migliore dei giallorossi, l’Udinese approfitta di un erroraccio di Huijsen per passare in vantaggio. Il difensore olandese controlla male due volte e si vede scippare il pallone da Pereyra: l’avanti si invola verso la porta e, nonostante l’uscita disperata di Svilar, deposita il pallone in fondo al sacco. La reazione della Roma non è rabbiosa come ci si potrebbe aspettare e si limita ad un sinistro di Lukaku da fuori. Poco alla volta, gli ospiti alzano il baricentro e sono sempre più propositivi, pur senza creare vere e proprie occasioni da gol, a parte un tiro velleitario di Paredes. De Rossi passa al 4-3-3 nel finale del primo tempo e Lukaku sfiora il gol al 38’: il belga si avventa sul cross di Angelino ma il suo colpo di testa finisce di poco sul fondo. L’Udinese prova a colpire in contropiede ma il pallino del gioco rimane fermamente in mano alla Roma. Alla fine, però, la difesa friulana tiene botta e chiude il primo tempo in vantaggio per 1-0.

Lukaku la riapre, spavento Ndicka

Al rientro dagli spogliatoi, Udinese ancora molto aggressiva, ansiosa di mettere in ghiacciaia una vittoria fondamentale per la lotta salvezza. La Roma si affida ancora al tiro dalla distanza di Paredes, che trova un Okoye attento. Azione molto simile dall’altro lato del campo, con Lucca che impegna Svilar ma ora è la Roma ad essere più incisiva in avanti. Per riaprire la partita De Rossi richiama in panchina Huijsen ed Aouar per dare quasi 40 minuti a Karsdorp e Paulo Dybala. I giallorossi spingono forte ma rischiano di venir colpiti in ripartenza dai friulani: il sinistro a giro di Samardzic è potente ma poco preciso. Lukaku rientra a centrocampo per prendersi il pallone e viene steso da Bijol, che rimedia un giallo del tutto evitabile. L’undici di Cioffi è costretto ad arretrare ma la Roma sbaglia troppo nell’ultimo passaggio. Al 64’ un paio di occasioni interessanti per i capitolini: prima Dybala poi Baldanzi si fanno ribattere il tiro dalla difesa ma alla fine l’Udinese alza bandiera bianca. Gran cross di Cristante dalla destra che trova lo stacco perfetto di Romelu Lukaku, che impallina Okoye. 1-1 Roma.

L’undici di De Rossi continua a spingere per portare a casa tre punti pesantissimi ma deve stare attenta ai pericolosi contropiedi dei padroni di casa. Al 68’ azione martellante sulla destra di Dybala con Baldanzi: il tiro deviato diventa un buon assist sulla testa di Lukaku, che la difesa mette in angolo. Cioffi inserisce Joao Ferreira e Zemura per gli stanchi Ehizibue e Kamara ma la notizia peggiore arriva per i tifosi romanisti: Ndicka si accascia in campo e serve l’intervento dei medici con il defibrillatore per consentire al difensore romanista di uscire dal campo in barella. Momento di confusione in campo e De Rossi torna negli spogliatoi per sincerarsi delle condizioni di Ndicka, autorizzato da Pairetto. La pausa si prolunga per parecchi minuti fino a quando la Roma non decide di abbandonare la gara per stare vicino al proprio giocatore. Resta da capire se il risultato sarà un 3-0 a tavolino per l’Udinese o se si potranno giocare i minuti rimasti in altra data.

Il tabellino

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue (70’ Joao Ferreira), Samardzic, Walace, Payero, Kamara (70’ Zemura); Pereyra; Lucca. Allenatore: Gabriele Cioffi

ROMA (3-5-2): Svilar; Huijsen (52’ Karsdorp), Llorente, Ndicka (78’ Mancini); Zalewski, Cristante, Paredes, Aouar (52’ Dybala), Angelino; Lukaku, Baldanzi. Allenatore: Daniele De Rossi

Marcatori: 23’ Pereyra (U), 64’ Lukaku (R)

Ammoniti: 30’ Kamara (U), 57’ Bijol (U), 65’ Payero (U), 69’ Baldanzi (R),

Espulsi: -

Arbitro: Luca Pairetto (Nichelino)