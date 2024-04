Grave lutto per Maurizio Sarri, il cordoglio di Empoli, Napoli e Lazio

Grave lutto in famiglia per Maurizio Sarri, che deve dire addio all'adorata mamma Clementina, scomparsa di recente in Toscana. A confermare la notizia i messaggi di cordoglio inviati al mister dalle società in cui ha militato nella sua carriera, a partire dalla Lazio, con cui il rapporto lavorativo si è interrotto poco più di un mese fa.

L'allenatore ha sempre avuto un rapporto molto stretto con entrambi i propri genitori, tanto che proprio per stare vicino a loro decise di lasciare la panchina del Chelsea per fare ritorno in Italia nel 2019, anno in cui iniziò la sua esperienza alla Juventus.

Nei suoi racconti, Sarri parlò spesso del papà Amerigo, in particolar modo negli anni in cui fu alla guida del Napoli, cioè dalla stagione 2015/2016 alla stagione 2017/2018. E questo per il fatto che l'uomo, ex ciclista dilettante e indipendente, finì nel capoluogo campano per lavorare come gruista all'Italsider di Bagnoli: il tecnico nacque proprio a Napoli, poi la sua famiglia si trasferì a Castro, nel bergamasco, e infine a Figline Valdarno, in provincia di Firenze.

Il ricordo di mamma Clementina è invece legato proprio alla sua vita nel mondo del calcio, dato che la donna sostenne sempre la scelta del figlio Maurizio di lasciare il posto fisso in banca per intraprendere la rischiosa carriera di allenatore. Il salto avvenne nel 2002, quando Sarri, che univa la sua passione al lavoro, scelse di investire completamente sulla carriera sportiva, riuscendo negli anni a conseguire importanti risultati.

" Il presidente Claudio Lotito, la dirigenza, la squadra e tutta la S.S. Lazio esprimono la propria vicinanza a Maurizio Sarri per la scomparsa dell'amata mamma Clementina e si stringono al cordoglio dei familiari" , scrive la società biancoceleste su X, utilizzando il simbolo della società su uno sfondo nero.

Anche il Napoli ha voluto esprimere tutto il proprio cordoglio attraverso i social network. "Il Presidente Aurelio De Laurentiis, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra e tutta la SSC Napoli partecipano al dolore di Maurizio Sarri e dei suoi familiari per la scomparsa della cara mamma Clementina" , si legge infatti sul profilo ufficiale della società partenopea.

L'Empoli, che il tecnico ha guidato per due stagioni in Serie B e una in Serie A, ha voluto far sentire la propria vicinanza al suo ex tecnico.

"Il Presidente Fabrizio Corsi, la vicepresidente e ad Rebecca Corsi, il direttore sportivo Pietro Accardi, i dirigenti e tutto l'Empoli Football Club si stringono attorno a Maurizio Sarri in questo momento di grande dolore per la scomparsa della mamma Clementina".