"Grazie Gigio": Donnarumma eroe della Champions, salva il Psg con tre "miracoli"

Di gare in cui è stato determinante per la propria squadra se ne contano a bizzeffe ma quella di ieri contro l'Aston Villa nel ritorno dei quarti di finale di Champions League probabilmente è la più importante di sempre se paragonata alla posta in palio (ovvero le semifinali): Gianluigi Donnarumma merita davvero il 10 in pagella per aver salvato il suo Paris Saint-Germain in modo "miracoloso" in almeno tre circostanze evitando che la gara andasse ai supplementari o peggio, che il Psg fosse eliminato.

Tre parate da marziano

Eh sì, perché sul 3-2 per la squadra di cui è tifosissimo il principe William serviva un solo altro gol per allungare la gara ai supplementari ma super Donnarumma ci ha messo mani e guantoni. La prima parata super celebrata anche dalla Uefa sui propri account social è arrivata al minuto 57 quando il tiro di Rashford destinato all'incrocio dei pali è stato salvato dalla manona di Gigio che ha esultato come se la sua squadra avesse segnato un gol. Tre minuti dopo, con un incredibile colpo di reni, ha detto di no anche Tielemans il cui colpo di testa era destinato ad andare in rete con un pallonetto. Al minuto 69, ecco che Asensio lanciato a rete viene fermato in maniera sublime dal piede destro evitando un gol che sembrava essere certo.

L'esaltazione di stampa e tifosi

Il giorno dopo è grande festa tra i tifosi paragini con la stampa francese che celebra, giustamente, il nostro numero uno azzurro. " God save Donnarumma " è una delle tante frasi che intende fare la parafrasi dell'inno inglese vista la presenza sugli spalti di William. Il quotidiano L'Equipe ha ribattezzato Gigio " assurance vie ", ossia un'assicurazione sulla vita. I tifosi del Psg, dopo una diffidenza iniziale nei primi mesi del suo arrivo a Parigi, ormai lo amano follemente. " Grazie Gigi " e " Grazie mille Gigio! ", hanno scritto in italiano sui più popolari social network.

"Gigio tra i migliori al mondo"

Un'esaltazione alla squadra per non scontentare nessuno ma Luis Enrique sa bene che, ieri sera, la differenza è stata fatta soltanto da un calciatore, Donnarumma. " Penso di avere la migliore squadra del mondo, non solo il portiere ", ha dichiarato al termine della gara. " In un club come il Psg, hai molti giocatori di qualità e Gigi è uno dei migliori portieri del mondo" .

In tanti hanno dubitato di lui ma non noi. Spero rimanga a lungo qui

Adesso la palla passa alla proprietà: il portierone della Nazionale di Spalletti ha un contratto in scadenza nel 2026 e le squadre già alla finestra sono numerose. Il pensiero migliore è riassunto dal compagno di squadra, Hakimi. "".