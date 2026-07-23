"Guardiola no, Pirlo nì. Baldini il ct perfetto"

Tardelli Marco, campione del mondo, presenze in azzurro 81, gol 6, uno leggendario sul prato del Santiago Bernabeu, sera di luglio, giorno 11, anno 1982.

Tardelli Marco, lei allenerebbe la nazionale italiana?

«Potrei farlo. Ma non ci penso, non ne avrei voglia. Questo non è il mio calcio. Non ho avuto un genitore a consigliarmi di giocare edi raggiungere quello che ho raggiunto. L’ho fatto da solo, con la mia volontà, con i miei sacrifici, con la fedeltà alla maglia azzurra, grazie soprattutto agli insegnamenti di Bearzot e di Vicini, maestri di lealtà. Questo significa sognare e ottenere la maglia più importante di cui sono tifoso »

Ma allora che cosa è mai diventata la nazionale?

«Un business, prigioniera dei club ai quali non interessa proprio nulla che i propri calciatori vengano convocati. Del resto la maggior parte dei proprietari delle società sono stranieri, dunque manca il rapporto di passione e di dedizione. E nessuno può smentire questa affermazione»

La candidatura Guardiola?

«Non credo possa concretizzarsi, ha costi elevatissimi»

E allora?

«La selezione deve essere effettuata al di fuori dei club»

Pirlo, ad esempio.

«Andrea è un campione del mondo, è riconosciuto all’estero, ha esperienza, conosce benissimo il nostro calcio. Ma il mio nome è un altro»

Chi? Lo dica

«Silvio Baldini, fa parte della federazione, l’esempio spagnolo di Luis de la Fuente dovrebbe servire da lezione, ha guidato tutte le nazionali giovanili prima di arrivare alla prima squadra»

La Spagna ha Cubarsì e Yamal

«A 19 anni sono campioni del mondo e titolari nella loro squadra, è incredibile. Noi non abbiamo fuoriclasse e il sistema Italia è sbagliato»

In che senso?

«Il problema non sono gli stranieri che sono presenti anche nelle altre leghe europee, il problema è la scuola calcistica, sono gli allenatori che pensano, anzi sono convinti di essere più importanti dei calciatori e si è perso di vista la libertà del gioco. Per caso sentite nominare Liedholm, Trapattoni, Radice, Mazzone, Castagner? Non c’è rispetto, si parla e si scrive soltanto dei contemporanei. Dicono che, quelli che ho citato, sono vecchi, come lo sono io che giocavo un altro calcio»

Forse è vero

«È vero nel senso che noi al mondiale spagnolo dormivano in un hotel di Barcellona che oggi verrebbe rifiutato e non avevano dietologi e match analyst. Ma c’era la sostanza, vivevamoalla giornata, oggi la cosiddetta fisicità ha la prevalenza. E poi il marcamento a uomo che secondo i nuovi docenti toglierebbe equilibrio al gioco. Marcai Keegan per tutto il campo e così fece Gentile con Maradona. L’equilibrio dove era?» E poi la prevalenza della tattica «L’organizzazione è importante ma non abbiamo Totti, Baggio, Del Piero, abbiamo perduto la genialità, nessuno parla e pensa più alla tecnica, andate a seguire gli allenamenti degli spagnoli e capirete la grande differenza con noi, proprio su questo aspetto che è determinante, soffocato dal tatticismo»

Che può fare allora Malagò?

«Innanzitutto è partito bene con Paolo Maldini, un campione, come suo padre, uomini italiani che hanno fatto parte della nostra storia, la personalità e l’esperienza di Paolo sono indiscutibili. Ma la federazione, lo ribadisco, deve essere indipendente ed avere coraggio»

Guardiola è un’operazione coraggiosa ?

«Mi auguro che Malagò vada diritto, che non si faccia influenzare, il calcio italiano non ha bisogno soltanto di nomi

anche illustri, ha bisogno di cambiare la propria struttura, di recuperare i giovani, i bambini che, a loro volta, devono giocare con il piacere del pallone, il divertimento del gol enon soltanto l’emulazione dei campioni».