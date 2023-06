Guerriglia a Praga prima di Fiorentina-West Ham: fermati 16 ultras viola

Alta tensione a Praga per la finale di Conference League tra Fiorentina e West Ham in programma alle 21 all'Eden Arena. La polizia ceca ha identificato un centinaio di ultras viola, dopo l'assalto con spranghe e cinghie in un pub della Città Vecchia, nel centro della città, a pochi passi da piazza San Venceslao, dove in quel momento si trovavano trecento tifosi inglesi. Tre i sostenitori degli Hammers sono rimasti feriti e trasportati in ospedale. Sedici gli ultras italiani fermati, come riferito dalla polizia locale e come testimonia una foto subito diventata virale sui social.

I sedici, vestiti in nero, sono stati ammanettati e fatti sdraiare all'interno di un negozio di abbigliamento: a controllarli due agenti in tenuta antisommossa. L'assalto, con lancio di sedie, bottiglie e fumogeni, può costargli il processo per direttissima e già giovedì mattina una condanna, tramutata in sanzione pecunaria. Alcuni testimoni sostengono che poco prima, in un pub poco distante, il gruppo di teppisti abbia attaccato all'improvviso altri inglesi che stavano bevendo birra in attesa di andare allo stadio.

V baru v Rytířské ulici napadli fanoušci Itálie fanoušky West Hamu a tři zranili. Napaden byl i jeden policista. Na osobní svobodě jsme omezili 16 osob a v tuto chvíli celou událost prověřujeme. #policiepha pic.twitter.com/ejirheyTsR — Policie ČR (@PolicieCZ) June 7, 2023

La ricostruzione

Ecco quanto accaduto secondo Sky Sports Uk. "Si pensa che dei tifosi del West Ham stessero bevendo in un bar nel centro della città quando sono stati attaccati da un gran numero di uomini vestiti tutti di nero. Quando altri sostenitori del West Ham sono arrivati ​​sulla scena, la polizia antisommossa è intervenuta per tenere separati i gruppi rivali. La polizia ceca ha confermato che tre persone sono rimaste ferite e anche un poliziotto è stato aggredito.La stessa polizia, in un comunicato, asserisce che "i tifosi della Fiorentina hanno attaccato i tifosi del West Ham in un bar in Rytirska Street, ferendone tre. Anche un poliziotto è stato aggredito"

Prague: @skynews obtains video of fighting ahead of West Ham-Fiorentina #UECLfinal with eyewitnesses later saying a group of Italians with fireworks and weapons attacked West Ham fans leading to fighting and street covered in broken glass pic.twitter.com/7KKqWfv4VU — Rob Harris (@RobHarris) June 7, 2023

I circa cento ultras che hanno assaltato il pub, dove si erano ritrovati i tifosi del West Ham, avevano lasciato la Fan Zone di Vystaviste, a circa tre chilometri dal centro storico, andando a colpo sicuro. Chi non è stato fermato dopo gli scontri, è stato scortato verso la Fan Zone, allestita per accogliere i tifosi in arrivo da Firenze. Da qui partono le navette gratuite per lo stadio. E ci sono i maxischermi per i supporter viola arrivati in Repubblica Ceca senza biglietto.

L'area riservata ai tifosi della Fiorentina dista solo venti minuti a piedi da quella degli Hammers, il Letna Park, trasformato per l'occasione in una vera e propria arena da concerto con fiumi di birra e musica a tutto volume. Senza dubbio è il percorso che separa i meeting point delle due tifoserie, insieme alla zona intorno allo stadio, a preoccupare i mille agenti impegnati nelle strade di Praga. Ancora di più con l'avvicinarsi dell'inizio della partita.