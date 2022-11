I dormitori horror dei tifosi in Qatar: ecco quanto costano

Tra i vari aspetti di un campionato Mondiale in Qatar che inizia sotto il segno di "stranezze" (vedi la problematica relativa alla birra e l'impossibilità per gli spagnoli di importare il loro prosciutto), spunta adesso anche la sistemazione per i tifosi che non hanno trovato alloggio negli hotel principali. Dove dormiranno? In container stipati uno accanto all'altro montati ad hoc per l'occasione.

Il costo a notte

Si potrà pensare che, per una o due notti e giusto per vedere una partita della propria Nazionale ci si potrebbe anche accontentare tanto il prezzo sarà basso: è questa la follia, il salasso è paragonabile a quello di un hotel con diverse stelle. Il prezzo minimo è di 200 dollari a notte (anche 270) a persona per uno spazio standard minuscolo in cui entrano a malapena due letti singoli o un matrimoniale con un piccolo comodino e mini armadi. Nonostante lo spazio minimal, il Wi-fi gratuito è garantito a tutti, vengono fornite anche due bottiglie d'acqua al giorno e il cambio delle lenzuola è previsto due volte ogni settimana.

Considerando che nessun tifoso potrebbe venire soltanto per dormire una notte, la media delle prenotazioni è di 4 giorni, ossia 800 euro a persona per trovarsi in questi prefabbricati che si trovano alla periferia di Doha, a circa 6 km dall’aeroporto e dalle parti dello Stadio Ahmed bin Ali di Ar Rayyan. La Cnn ha pubblicato alcune foto sull'area e sugli interni non certo da mille e una notte.

"Benvenuto in Qatar..."

Sui social, i fan che staranno comodamente sui divani di casa non hanno perso l'occasione per scatenare tutta la loro ironia. " Benvenuto alla Coppa del Mondo in Qatar, dove puoi pagare più di 200 dollari a notte per stare in un container ", ha twittato Joe. " Stanno ospitando persone in fot...container, amici. Immagino sia l'esperienza complementare di vedere dove dormono i lavoratori schiavi in Qatar ", è il pesante commento di Jacob. Steve, invece, la butta sull'esperienza negativa dovuta al clima di Doha: " Il Qatar è un inferno. Sì, ci sono stato. Non ci sono abbastanza hotel, quindi devi pagare 207 dollari a notte per stare in un container convertito. Una notte sono uscito da un negozio con 100 gradi, 98% di umidità e i miei bulbi oculari si sono appannati" .

I "puff" di fantozziana memoria

A parte i lati chiaramente negativi, gli arabi hanno cercato di imitare gli europei per creare un clima di aggregazione: come scrive il Corriere, all'esterno di questi dormitori sono stati posizionati alcuni puff di fronte ad alcuni maxischermi che ricordano alcune scene dell'indimenticabile ragionier Fantozzi. E poi, c'è anche una sorta di palestra all'aperto nel tempo libero per chi aspetta di andare allo stadio. Non mancano, infine, anche dei ristoranti prefabbricati dove verranno serviti i pasti agli ospiti "dell'hotel": a sensazione, non sarà certamente una cucina da grandi chef.