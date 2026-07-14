I Mondiali social: chi vince sulle piattaforme digitali

Siamo alle battute finali di questo Mondiale che da italiani abbiamo seguito con un certo distacco, non tanto per gli orari notturni degli incontri, quanto per la mancata partecipazione degli azzurri che ha raffreddato gli entusiasmi. Eppure, sulle piattaforme social l’attenzione degli utenti ha fatto registrare numeri da record. Basti pensare che solo gli account ufficiali della Fifa, dallo scorso 11 giugno, giorno del match inaugurale tra il Messico e il Sud Africa, a oggi hanno incassato complessivamente oltre 15 miliardi di visualizzazioni, di cui ben 11 sono quelle ottenute dai video pubblicati sull’account di TikTok. Proprio quest’ultimo profilo, ha visto crescere in queste settimane i follower di circa 25 milioni, passando così da una fanbase di 57.9 milioni a quella attuale che è di 82.8 milioni di follower.

Ma, oltre ai profili della Fifa, anche gli account delle quattro nazionali semifinaliste, Francia, Argentina, Inghilterra e Spagna, hanno ottenuto record ragguardevoli.

A segnare l’incremento maggiore di nuovi follower è l’account TikTok della squadra francese che è cresciuto di 2.7 milioni di follower, seguito in questa speciale classifica da quello degli argentini di Messi che invece ha visto aumentare i follower di 2.6 milioni di seguaci. A crescere maggiormente su Instagram invece è stato l’account ancora l’account ufficiale della nazionale argentina con un saldo positivo di 2.4 milioni di follower. Nel censimento delle interazioni, quindi dei like, commenti e condivisioni, è sempre la Francia a prendersi il tetto del Mondo delle reaction. I post pubblicati sull’account di Instagram hanno raccolto poco meno di 82 milioni di interazioni, mentre quelli pubblicati su TikTok sono stati al momento poco più di 81 milioni. I cugini transalpini, però, hanno staccato tutti gli altri nel censimento delle visualizzazioni dei video e dei reel pubblicati. La distanza in questo caso è siderale: sono 885 milioni le views incassate dall’account Instagram e altre 533 milioni, le visualizzazioni calamitate dai video postati su TikTok.

A debita distanza dai record francesi si piazzano gli account dell’Inghilterra, 321 milioni le visualizzazioni di Instagram e appena, ovviamente si fa per dire, quelle dei video pubblicati dall’account di TikTok. A chiudere il podio delle views, ci sono i due account spagnoli con numeri che solo all’apparenza sembrano normali, in particolare se paragonati a quelli francesi: 246 milioni di views su Instagram e 69 milioni su TikTok. Questa mole impressionati di interazioni e visualizzazioni è stata ottenuta anche perché gli account – e i social media manager che hanno seguito le squadre nazionali – non si sono risparmiati nel lavoro.

A postare con maggior frequenza sono stati gli inglesi con 800 post, 570 su Instagram e 230 su TikTok, mentre alle loro spalle ci sono piazzati i due account francesi con 582 post totali. Numeri dirompenti che confermano quando l’audience, anche in questi grandi eventi sportivi, si sia spostata principalmente online e sulle piattaforme di social media.