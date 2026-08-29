Il calendario della Champions League: l’Inter debutta contro il Real Madrid, Napoli contro l’Arsenal

La prima volta nella storia dei Lariani allenati da Cesc Fabregas sarà contro il Lipsia, in casa, giovedì 10 settembre. Poco più di un mese dopo, ecco che il 14 ottobre arriverà la trasferta contro il Feyenoord, poi il 21 ottobre a Como arriverà il Manchester United. Il 4 novembre i comaschi voleranno a Lens, poi ancora in casa contro l’Aek Atene il 24 novembre; Betis Siviglia-Como il 9 dicembre, poi ecco la sfida contro i campioni d’Europa del Psg il 20 gennaio (in casa) per concludere in trasferta il 27 gennaio contro il Barcellona.

Debutto con i vice-campioni d’Europa per il Napoli di Massimiliano Allegri: mercoledì 9 settembre, al San Paolo, arriva l’Arsenal. Un mese dopo, ecco la trasferta sul campo degli spagnoli del Villareal (martedì 13 ottobre), poi in casa contro il Bodo-Glimt una settimana dopo. Trasferta a Porto il 4 novembre, poi il Napoli volerà a Manchester per affrontare il City (24 nov.), ecco la gara interna contro il Bruges (8 dicembre) per concludere il mega-girone contro il Sabah in trasferta (20 gennaio 2027) e in casa contro il Viking (27 gen).

I nerazzurri di Chivu campioni d’Italia, chiamati a cancellare la cocente eliminazione dello scorso anno contro il Bodo-Glimt, debutteranno con il botto: la prima gara sarà in trasferta al Bernabeu l’8 settembre contro il Real Madrid dell’indimenticato Josè Mourinho. Poi, un mese di sosta per ripartire martedì 13 ottobre nella gara interna contro il Bruges; la settimana successiva, mercoledì 21 ottobre a San Siro arriva lo Shakhtar. A novembre, il 3, l’Inter andrà a far visita al Feyenoord, poi di nuovo in casa contro lo Stoccarda (25 nov.), in trasferta a Dortmund (9 dicembre), la gara interna contro il Liverpool il 19 gennaio 2026 per concludere in casa dello Slovan il 27 gennaio.

Dopo il sorteggio degli accoppiamenti delle gare di Champions League 2026-2027 avvenuto giovedì pomeriggio a Montecarlo, oggi è stato effettuato quello relativo al calendario. Tanta curiosità e attesa per le quattro squadre italiane impegnate nella massima competizione europea, ecco com’è andata.

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