Il calendario della Champions League: l’Inter debutta contro il Real Madrid, Napoli contro l’Arsenal

Dopo il sorteggio degli accoppiamenti delle gare di Champions League 2026-2027 avvenuto giovedì pomeriggio a Montecarlo, oggi è stato effettuato quello relativo al calendario. Tanta curiosità e attesa per le quattro squadre italiane impegnate nella massima competizione europea, ecco com’è andata.
Il calendario dell’Inter
I nerazzurri di Chivu campioni d’Italia, chiamati a cancellare la cocente eliminazione dello scorso anno contro il Bodo-Glimt, debutteranno con il botto: la prima gara sarà in trasferta al Bernabeu l’8 settembre contro il Real Madrid dell’indimenticato Josè Mourinho. Poi, un mese di sosta per ripartire martedì 13 ottobre nella gara interna contro il Bruges; la settimana successiva, mercoledì 21 ottobre a San Siro arriva lo Shakhtar. A novembre, il 3, l’Inter andrà a far visita al Feyenoord, poi di nuovo in casa contro lo Stoccarda (25 nov.), in trasferta a Dortmund (9 dicembre), la gara interna contro il Liverpool il 19 gennaio 2026 per concludere in casa dello Slovan il 27 gennaio.
Il calendario del Napoli
Debutto con i vice-campioni d’Europa per il Napoli di Massimiliano Allegri: mercoledì 9 settembre, al San Paolo, arriva l’Arsenal. Un mese dopo, ecco la trasferta sul campo degli spagnoli del Villareal (martedì 13 ottobre), poi in casa contro il Bodo-Glimt una settimana dopo. Trasferta a Porto il 4 novembre, poi il Napoli volerà a Manchester per affrontare il City (24 nov.), ecco la gara interna contro il Bruges (8 dicembre) per concludere il mega-girone contro il Sabah in trasferta (20 gennaio 2027) e in casa contro il Viking (27 gen).
Il calendario della Roma
I giallorossi allenati da Gian Piero Gasperini cominceranno il loro cammino in Champions League in trasferta contro i turchi del Fenerbahce (10 settembre). Big match all’Olimpico il 14 ottobre, c’è Roma-Real Madrid del grande ex Mourinho, poi ancora in casa il 20 ottobre contro lo Slovan. Il 3 novembre giallorossi in volo per Manchester dove affronteranno lo United, ancora fuori casa il 25 novembre contro i campioni d’Europa del Paris-Saint Germain. L’8 dicembre si torna in casa, c’è lo Sporting Lisbona, il 19 gennaio 2027 in trasferta contro l’Aek Atene per concludere in casa contro il Lilla il 27 gennaio.
Il calendario del Como
La prima volta nella storia dei Lariani allenati da Cesc Fabregas sarà contro il Lipsia, in casa, giovedì 10 settembre. Poco più di un mese dopo, ecco che il 14 ottobre arriverà la trasferta contro il Feyenoord, poi il 21 ottobre a Como arriverà il Manchester United. Il 4 novembre i comaschi voleranno a Lens, poi ancora in casa contro l’Aek Atene il 24 novembre; Betis Siviglia-Como il 9 dicembre, poi ecco la sfida contro i campioni d’Europa del Psg il 20 gennaio (in casa) per concludere in trasferta il 27 gennaio contro il Barcellona.