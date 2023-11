"Lesione di primo grado". Leao infortunato: quando tornerà in campo

Piove sul bagnato in casa Milan: la splendida e meritata vittoria contro il Paris-Saint Germain non ha avuto seguito in campionato con gli uomini di Pioli fermati sul 2-2 in casa del Lecce dopo il doppio vantaggio. A preoccupare maggiormente, adesso, è nuovamente il numero degli infortuni che conta anche un nome eccellente, quello di Rafael Leao costretto a uscire soltanto dal terreno di gioco dopo soltanto dieci minuti dall'inizio della gara allo stadio "Via del Mare".

L'infortunio di Leao

È il rossonero Pobega che dopo aver recuperato palla lancia in profondità Leao che si ferma prontamente sentendo una fitta sulla coscia sinistra: subito preoccupazione sulla panchina del Milan che lo sostituisce con Okafor. " Mi sono fermato in tempo " avrebbe detto l'asso portoghese a mister Pioli rientrando prontamente in panchina. La diagnosi ottenuta dopo una risonanza magnetica effettuata nelle ultime ore parla di una lesione di primo grado del bicipite femorale destro, ossia un infortunio muscolare. L'unica notizia non negativa, in questo caso, è la sosta del campionato di Serie A per le gare delle Nazionali con la ripresa il 25 novembre quando i rossoneri affronteranno la Fiorentina alle ore 20.45.

I tempi di recupero

Per quella data Leao sarà recuperato o no? Difficile dirlo adesso, i tempi di recupero sono estremamente incerti. Con un primo grado, in genere, il calciatore ha bisogno di recuperi maggiori " rispetto a quanto necessario in caso di stiramento o contrattura ", spiegano gli esperti. È sicuramente esclusa la partecipazione con il Portogallo che giocherà il 16 novembre contro il Liechtenstein e in casa contro l'Islanda il 19 novembre per le ultime due gare valide per le qualificazioni a Euro2024. Molto difficile, comunque, che possa essere pronto al rientro dopo la sosta delle prossime due settimane che osserverà la serie A, lo staff del Milan spera di averlo a disposizione per la gara di Champions contro il Borussia Dortmund del prossimo 28 ottobre.

Nessuna lesione per Calabria