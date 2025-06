Inzaghi supera Guardiola, ma c'è chi guadagna di più. La top ten dei più pagati

Ascolta ora 00:00 00:00

Continua a far discutere la scelta da parte di Simone Inzaghi di lasciare l'Inter per approdare sulla panchina dell'Al-Hilal: c'è chi parla di mancanza di ambizione, ma il contratto su cui l'allenatore piacentino ha apposto la firma, che lo legherà al club della Saudi Pro League per i prossimi due anni, gli farà guadagnare ben 25 milioni di euro a stagione. A conti fatti una proposta a cui sarebbe stato difficile dire di no. Eppure, ciò nonostante, nella top ten degli allenatori più pagati al mondo c'è chi incassa più di Inzaghi,e probabilmente il suo nome potrà sorprendere: ecco di seguito la classifica dei tecnici "paperoni".

In decima posizione troviamo appaiati due diversi tecnici. Uno è Unai Emery: l'allenatore spagnolo è stato protagonista di una buona stagione sulla panchina dell'Aston Villa, portando i suoi giocatori fino ai quarti di finale di Champions League, dove sono usciti per opera del Paris Saint-Germain, club che poi ha vinto il trofeo. La sesta piazza in Premier League garantirà invece ai villains di partecipare alla prossima edizione dell'Europa League. Emery ha di recente rinnovato il contratto fino al 2029, e incassa ora 10 milioni di euro all'anno.

Appaiato al decimo posto il primo degli "arabi": anche Laurent Blanc, tecnico dell'Al-Ittihad fresco vincitore della Saudi Pro League e della King Cup, guadagna come il collega spagnolo 10 milioni l'anno. Il suo contratto scadrà nel 2026.

In nona piazza Josè Mourinho, protagonista di una stagione non esaltante sulla panchina del Fenerbahce, chiusa al secondo posto nella Super Lig (a 11 punti dalla capolista Galatasaray) e con un'eliminazione agli ottavi di finale in Europa League: lo "Special One" guadagnerà 11 milioni di euro l'anno fino al 2026.

Settimo posto a pari merito per due tecnici. Da un lato l'allenatore tedesco dell'Al-Ahli Matthias Jaissle, che ha condotto la sua squadra al prestigioso trionfo nella AFC Champions League Elite, qualificandosi per la prossima edizione nonostante il quinto posto in campionato: per lui fino al 2026 un ingaggio da 11,5 milioni di euro all'anno.

Dall'altro in settima piazza c'è il fresco vincitore del Triplete (Champions League, Ligue 1 e Coppa di Francia) Luis Enrique: anche lo spagnolo, con un contratto fino al 2027, guadagna 11,5 milioni di euro.

Sesto posto in solitaria per il tecnico dell'Everton David Moyes: la seconda squadra di Liverpool, di proprietà dei Friedkin, ha concluso al 13esimo posto in Premier League, ma l'allenatore scozzese incasserà 15 milioni di euro a stagione fino al 2027.

Quinta piazza per Stefano Pioli, che con l'Al-Nassr di Cr7 ha firmato un biennale da 15,5 milioni di euro a stagione, nonostante risultati poco brillanti (i gialloblu sono finiti al terzo posto): l'ex Milan potrebbe tuttavia lasciare l'Arabia per tornare in Italia già da prossimo anno, secondo alcune indiscreziona sulla panchina della Fiorentina.

Al quarto posto l'allenatore dell'Arsenal Mikel Arteta: per lui un ingaggio da ben 18,7 milioni di euro a stagione fino al 2027: i Gunners sono arrivati secondi alle spalle del Liverpool, raggiungendo la semifinale sia in Coppa di Lega che in Champions League, dove sono stati sconfitti dal Psg futuro campione.

Sul gradino più basso del podio troviamo Pep Guardiola, e il balzo in avanti nei guadagni è netto: l'allenatore spagnolo, con contratto fino al 2027, guadagna ben 24,8 milioni di euro a stagione. Per lui un'annata non positiva, conclusa con la vittoria solo nel Community Shield: terzo in Premier League, è uscito agli spareggi col Real Madrid in Champions, al 4° turno in Coppa di Lega e ha perso in finale di FA Cup.

Simone Inzaghi si trova in seconda posizione, con un biennale da ben 25 milioni di euro a stagione per guidare l'Al-Hilal. L'ex Inter ha concluso la stagione con zero titoli, finendo secondo in Serie A dietro il Napoli per un solo punto, venendo travolto per 5-0 in finale di Champions League dal Psg e perdendo due scontri in altrettanti derby col Milan che gli sono valsi la sconfitta in finale di Supercoppa Italiana e l'uscita in semifinale di Coppa Italia.

In vetta,

incontrastato, troviamo: l'argentino, che allena l'Atletico Madrid dal 2011, ha un contratto in essere fino al 2027, con un guadagno di ben 34 milioni di euro a stagione, ben 9 in più di Inzaghi.