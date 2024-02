Champions, Inter di misura sull'Atletico: decide Arnautovic

L'Inter strappa un 1-0 contro l'Atletico, al termine di una partita tirata. La decide Arnautovic in contropiede, ma il distacco minimo non chiude certo la contesa.

Squadre speculari, Lautaro e Thuram davanti per Inzaghi, mentre tra i colchoneros il faro resta Griezmann. La qualità discesa in campo è evidente, ma il primo tempo è emotivamente ristretto. Undici contratti, nervi tirati, attenzione massima per scansare l'errore e zero pertugi. Per attendere i primi sussulti, di fatto, serve spingersi verso il finale di primo tempo, quando Barella crossa in mezzo per Lautaro che prende il tempo a Gimenez e gira di testa, ma Oblak para sicuro. Un minuto dopo Thuram recupera un pallone sulla trequarti e serve ancora il dieci, che però perde il tempo e viene contrastato dalla difesa di Simeone.

Ripresa con Thuram che deve subito deporre le armi per un affaticamento muscolare: dentro Arnautovic. E subito la prima occasione è sua, perché Dimarco mette in mezzo una palla velenosa, che si infila nello spazio ridotto tra portiere e difesa, ma la conclusione di controbalzo dell'attaccante subentrato non centra lo specchio. Ora Simeone, che ha già fatto un cambio dietro, mette dentro Morata per Saul. L'Atletico si fa sentire un istante dopo, al 56', costruendo una monumentale occasione con Lino che, servito in area da De Paul, cincischia clamorosamente al momento di tirare. L'Inter risponde una manciata di minuti più tardi, quando Lautaro trova Arnautovic in area, ma il numero 8 calcia incredibilmente a lato davanti a Oblak. Ora Inzaghi cambia entrambi gli esterni per ottenere nuova spinta: dentro Dumfries e Carlos Augusto. Con loro anche Frattesi, per aggiungere gamba in mezzo. Spingono ancora i nerazzurri, per cercare di sbloccarla nell'ultimo quarto d'ora, mentre l'Atletico contiene. Oblak blocca una girata di testa di Lautaro al 77', ma la rete è nell'aria. E arriva qualche istante dopo, con una ripartenza da centrocampo frutto di un malinteso tra Reinildo e De Paul. Lautaro tira invece di servire il liberissimo Dumfries, ma sulla respinta di Oblak si avventa Arnautovic e fa 1-0. C'è ancora spazio per un brivido freddo lungo le scapole interiste, quando Morata - è il minuto 88 - colpisce male di testa, disturbato da De Vrij, da distanza ravvicinata.

Successo striminzito, ma giusto. A Madrid ci sarà da soffrire.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian (69' Dumfries), Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan (72' Frattesi), Dimarco (69' Carlos Augusto); Thuram (46' Arnautovic), Lautaro Martinez. All: Inzaghi

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Gimenez (46' Savic), Witsel, Hermoso (68' Reinildo); Molina (68' Barrios), De Paul, Koke, Saul (54' Morata), Lino; Llorente, Griezmann (78' Correa). All: Simeone

ARBITRO: Kovacs

RETI: 78' Arnautovic

NOTE: Ammoniti Hermoso, Savic, Morata, Frattesi, Koke, Carlos Augusto