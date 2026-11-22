L’Inter riparte da Pio e Thuram, esattamente come ha finito prima della sosta. Contro l’Atalanta c’è finalmente Lautaro, fuori dal 13 ottobre, ma Chivu da oggi userà la calcolatrice. Rotazioni scientifiche in tutti i reparti. Del resto, 9 partite in un mese non sono uno scherzo. Perciò azzerare i rischi e dare minuti a tutti. In difesa, potrebbe giocare Pavard, che ha riposato ed è un po’ più indietro degli altri. Molte scelte saranno in funzione anche della partita di mercoledì contro lo Stoccarda, che se possibile pesa persino di più del turno di campionato, ma la curiosità più grande è ovviamente per quello che accadrà in attacco. Lautaro dovrebbe entrare nel secondo tempo. Sta bene, gli manca ovviamente il ritmo partita, mezz’ora a Bergamo sarebbe propedeutica per un posto da titolare già in Champions League. Nell’Atalanta, che contro l’Inter ha precedenti inquietanti, ma che non può permettersi altri scivoloni, soprattutto davanti ai propri tifosi, giocherà ancora Krstovic, anche perché Sarri è stato durissimo verso Scamacca: «Se il suo potenziale è 100, ora sta dando 20».

Così, questo mese in cui a lungo non ci sarà Bonny, diventa un’altra grande occasione per Esposito per mettersi in mostra. Obiettivo non dichiarabile, scalzare la ThuLa. Oggi Pio è un titolare aggiunto della squadra di Chivu, ma a parità di condizione, per una partita importante, l’impressione forte è che Chivu sceglierebbe ancora di cominciare con Thuram e Lautaro. C’è da credere che anche il ct Mancini tifi per Esposito, per di più a due compagni che nelle rispettive nazionali giocano poco (Thuram, in bilico nel gruppo di Zidane) o spesso partono dalla panchina (Lautaro, in perenne testa a testa con Julian Alvarez).

Sarà curioso capire cosa accadrà invece il 22 dicembre, quando si giocherà Inter-Lazio che vale la Supercoppa di Lega. Sarà la nona delle nove partite prima di Natale: a Pio basterà un mese per scalzare Thuram? Pochi dubbi ovviamente sulla leadership di Lautaro: quando sta bene, lui gioca. Questione di esperienza, di ruolo (capitano) e anche di statistiche (è il terzo bomber nella storia nerazzurra, insegue Altobelli con 28 gol in meno.