Inter-Benfica: ecco chi è l'arbitro Carlos Del Cerro Grande

L'Inter è a pochi metri dal traguardo per raggiungere le semifinali di Champions League, dopo la vittoria in casa col Benfica. A dirigere la partita allo stadio Meazza, in programma martedì 19 aprile alle ore 21.00, sarà il fischietto spagnolo Carlos Del Cerro Grande. Tutta la squadra arbitrale sarà iberica, dagli assistenti Barbero e Porras Ayuso al quarto uomo Soto Grado fino agli uomini in sala Var: Martinez Munuera con Hernandez ad assisterlo (Avar).

Chi è Carlos Del Cerro Grande

Nato ad Alcalà de Hernares il 13 marzo del 1976, Carlos del Cerro Grande è un direttore di gara dalla grande esperienza: 47 anni, di professione fa l'agente di polizia. Dal 2011 nella Liga e dal 2013 è arbitro internazionale. Ha partecipato a Euro 2020 ed era il quarto uomo uomo nella finale di Wembley tra Italia ed Inghilterra, vinta dagli Azzurri ai calci di rigore.

Finora ha arbitrato 19 gare in Champions League più altre 11 nei preliminari. In totale ha quasi 500 presenze in tutte le competizioni, più della metà però sono in Liga o Liga 2. Le partite più importanti dirette in carriera sono la finale di Copa del Rey del 2016 Barcellona-Siviglia 2-1 e la finale della Supercopa di Spagna 2019 Barcellona-Siviglia 2-0 dopo i tempi supplementari.

Si tratta di un arbitro di livello medio alto, certamente molto esperto. Non il migliore in Spagna ma di sicuro tra i più apprezzati. Concede molti rigori: in questa stagione 4 in 3 partite ai gironi di Champions, dove ha incrociato il Napoli (col Liverpool) e la Juventus (col Psg). Particolarmente severo nell’uso dei cartellini (circa 5 a partita i gialli, 1 ogni 3,5 partite i rossi), forse gli manca un pizzico di personalità nella gestione delle situazioni critiche della partita. Una piccola curiosità quest'anno non ha mai diretto il Real Madrid.

I precedenti con Inter e Benfica

Nonostante la sua lunga carriera di Del Cerro Grande, i precedenti del fischietto spagnolo con Inter e Benfica non sono molti: 2 con i nerazzurri e 2 con i portoghesi.

La Beneamata ha due precedenti vittoriosi con questo arbitro, entrambi in Europa League 2019-2020 durante l'era di Antonio Conte. Il primo fu durante l’andata dei sedicesimi di finale contro i bulgari del Ludogorets (terminò 0-2 con i gol di Eriksen e Lukaku su calcio di rigore). Il secondo sempre in quella stagione ai quarti di finale in gara secca contro il Bayer Leverkusen (gol di Barella e Lukaku).

Meno piacevoli invece i ricordi del Benfica: i portoghesi lo hanno incontrato due volte, vincendo una partita e perdendo l'altra e sempre in Champions League. Ad ottobre 2019 il Benfica perse in casa 3-1 contro lo Zenit San Pietroburgo, mentre l’anno scorso Le Aquile vinsero 1-0 in casa dell'Ajax durante l’andata degli ottavi di finale, con rete di Darwin Núñez.

I precedenti con le italiane

Nel complesso il suo bilancio con le squadre italiane è di 9 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte.

Vittorie

Ludogorets-Inter 0-2 (Europa League 19-20)

Inter-Bayer Leverkusen 2-1 (Europa League 19-20)

Young Boys-Roma 1-2 (Europa League 20-21)

Liverpool-Atalanta 0-2 (Champions League 20-21)

Ajax-Atalanta 0-1 (Champions League 20-21)

Napoli-Legia 3-0 (Europa League 21-22)

Olympiacos-Atalanta 0-3 (Europa League 21-22)

Napoli-Liverpool 4-1 (Champions League 22-23)

Braga-Fiorentina 0-4 (Conference League 22-23)

Pareggi

Ajax-Juventus 1-1 (Champions League 18-19)

Liverpool-Napoli 1-1 (Champions League 19-20)

Lazio-Galatasaray 0-0 (Europa League 21-22)

Leicester-Roma 1-1 (Conference League 21-22)

Sconfitte