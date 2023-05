L'Inter club Parlamento vola alla finale di Istanbul

"Essere eletto presidente del Senato l'emozione più grande di quando l'Inter ha vinto la Champions League? Beh, diciamo che l'emozione è tanta ma non così tanta..." , aveva detto ridendo Ignazio La Russa. Il numero uno del Senato è talmente tifoso nerazzurro che sarà presente alla finale di Istanbul del prossimo 10 giugno che vedrà opposte proprio l'Inter di Simone Inzaghi e il Manchester CIty di Pep Guardiola. Secondo quanto riporta la Repubblica, c'è un'immagine, proveniente da una chat whatsapp, che sta girando in queste ore inerente ad una lettera firmata dal vice presidente dell'Inter Club Parlamento, il deputato milanese Alessandro Colucci, segretario della Camera, eletto nel 2022 con la lista Noi Moderati.

Nella lettera Alessandro Colucci si rivolge agli iscritti al club, circa quaranta tra deputati e senatori più oltre 150 persone fra commessi, autisti, assistenti e impiegati: "Cari amici, in riferimento alla finale di Champions League di Istanbul in queste ultime ore il presidente Ignazio La Russa ha lavorato per ottenere le migliori condizioni".

Ecco la lettera ai soci dell’Inter club parlamento (40 parlamentari e 150 impiegati) sui pacchetti viaggio per la finale di Istanbul #ChampionsLeague#InterCity pic.twitter.com/KBXbaQRV8O — franco vanni (@franvanni) May 26, 2023

In allegato anche i dettagli del pacchetto che comprendono volo, assicurazione e spese di agenzia (la stessa sulla quale si appoggia la società nerazzurra). 1.090 euro totali più 180 euro di biglietto che dovrà essere scaricato direttamente dal portale della Uefa a ricezione del codice di conferma". La partenza è prevista per venerdì 9 giugno da Milano con rientro nella notte dopo la finale.

Questa lettera ha sollevato diverse polemiche tra i tifosi nerazzurri e non vista la difficoltà economica e logistica di trovare i biglietti per l'ambita finale di Champions League. Ovviamente per dovere di cronaca è giusto speficificare come tutti i membri di Inter Club Parlamento pagheranno volo e biglietto per la finalissima di tasca propria (una cosa da rimarcare per evitare che montino ulteriori polemiche in merito). Tra l'altro Inter club Parlamento è, a tutti gli effetti, un Inter Club come tutti gli altri, e per questa ragione avrà le stesse condizioni di tutti gli altri club nerazzurri senza agevolazioni. Tanto che il vicepresidente Colucci ha spiegato, per fugare ogni "Vogliamo contare quanti iscritti vorrebbero partire. Per quanto riguarda i biglietti non abbiamo certezza che tutti li avranno, né abbiamo trattamenti di favore rispetto ad altri Inter club".