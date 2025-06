La diretta Israele: "Colpita la Forza Quds". Khamenei in un bunker con la famiglia | La diretta

Ascolta ora 00:00 00:00

Quarta notte di guerra tra Israele e Iran. Quattro missili della Repubblica islamica hanno colpito Tel Aviv, causando diverse vittime. I jet dello Stato ebraico, invece, hanno bersagliato i centri di comando delle Forze Quds, un potente ramo dei pasdaran che si occupa di gestire la rete di proxy esteri degli ayatollah, nella capitale Teheran. Secondo le Idf, i centri colpiti sono stati utilizzati "per pianificare attacchi terroristici contro Israele tramite i rappresentanti del regime iraniano in Medio Oriente". Secondo l'esercito israeliano, le installazioni finite nel mirino sarebbero dieci.

09:03 - Otto morti in Israele per gli attacchi iraniani

Sale ad almeno otto morti il bilancio delle vittime in Israele nel mirino di attacchi missilistici iraniani. Lo riferisce il giornale israeliano Haaretz, precisando che a Haifa i soccorritori hanno recuperato i corpi di tre persone che risultavano disperse. Le vittime, si legge sul Jerusalem Post, sono tutti civili. Il bilancio riportato da Haaretz parla anche di 92 persone ricoverate in ospedale e di una che risulta ancora dispersa.

08:45 - Pazeshkian: non vogliamo sviluppare l'atomica

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha dichiarato che il suo paese non ha intenzione di sviluppare armi nucleari, ma che difenderà il suo diritto all'energia nucleare e alla ricerca. Lo riportano i media iraniani.

08:38 - Teheran: Tel Aviv lasci i territori occupati

"Lasciate i territori palestinesi occupati, perché nessuna parte della regione sarebbe sicura per voi": lo ha detto ieri sera il portavoce delle Forze armate iraniane, Reza Sayyad. "La portata della devastante risposta dell'Iran agli attacchi israeliani riguarderà tutte le aree dei territori occupati e i residenti di questi territori devono prendere sul serio gli avvertimenti emessi ed evacuare queste regioni", ha aggiunto. "L'errore di calcolo dei sionisti, che ha portato ai loro attacchi, ha costretto le Forze armate iraniane a dare una risposta schiacciante, istruttiva e spiacevole", ha sottolineato Sayyad, citato da Tasnim.

08:35 - Iran: colpiti obiettivi strategici in Israele

Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (Irgc) dell'Iran ha riferito di aver preso di mira basi militari e basi aeree israeliane con attacchi missilistici."Utilizzando una combinazione di sistemi a guida di precisione e intelligenti", l'Iran "ha preso di mira centri militari e basi aeree che sono stati all'origine dell'aggressione criminale contro il nostro Paese", ha dichiarato l'Irgc in una nota. L'Iran ha affermato di aver colpito centri militari-industriali israeliani utilizzati per la produzione di missili e altri equipaggiamenti militari, aggiungendo che "rapporti sul campo, immagini satellitari e dati di intelligence intercettati indicano che decine di missili balistici hanno colpito efficacemente obiettivi strategici". "Nonostante quanto riferito su avere interecettato" i missili, "il nemico non è riuscito a contrastare le ondate di attacchi missilistici lanciate dalla Repubblica Islamica dell'Iran", si legge nella dichiarazione."Questa operazione è stata eseguita in modo potente e offensivo, in pieno coordinamento con tutti i rami delle Forze Armate e le istituzioni iraniane. Il suo messaggio centrale è che la sicurezza della Repubblica Islamica dell'Iran è la linea rossa delle Forze Armate", viene ancora aggiunto.

08:21 - Haaretz: "28 aerei cisterna partiti dagli Usa, possibile supporto a Israele"

Nelle ultime ore è stato registrato un numero insolitamente elevato di 28 aerei cisterna decollati dagli Stati Uniti in direzione est attraverso l'Oceano Atlantico. Lo scrive Haaretz, aggiungendo che al momento non è chiara la destinazione di velivoli, che non sembra stiano scortando aerei da combattimento. È possibile che gli aerei stiano volando per sostituire altri rifornitori statunitensi in diverse aree - ipotizza il giornale israeliano - ma è anche possibile che siano destinati a contribuire ad aumentare l'attività aerea statunitense o israeliana di fronte alla guerra tra Israele e Iran.

08:12 - Ministro Katz: abitanti di Teheran pagheranno il prezzo dei raid

Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha affermato che gli abitanti di Teheran "pagheranno il prezzo" per gli attacchi iraniani contro i civili israeliani. "Il vanaglorioso dittatore di Teheran si è trasformato in un vile assassino, aprendo deliberatamente il fuoco sul fronte interno civile israeliano nel tentativo di dissuadere (l'esercito israeliano) dal continuare l'offensiva che sta paralizzando le sue capacità", ha scritto Katz sul suo canale Telegram. "Gli abitanti di Teheran pagheranno il prezzo, e presto", ha avvertito.

08:11 - Pazeshkian lancia appello all'unità contro Israele

"Tutto il popolo iraniano deve unirsi e opporsi fermamente all'aggressione che ha avuto luogo". Lo ha detto il presidente iraniano Masoud Pezeshkian chiedendo unità per affrontare Israele. "Oggi qualsiasi disaccordo, controversia o problema deve essere messo da parte - ha aggiunto - Con unità e coesione, dobbiamo affrontare con forza questa aggressione criminale e genocida".

08:10 - Iran, giustiziato uomo sospettato di aver lavorato per il Mossad e arrestato nel 2023

La magistratura iraniana ha dichiarato di aver impiccato un uomo arrestato nel 2023 e condannato per essere un agente del Mossad.

"Esmaeil Fekri, un agente del Mossad condannato per i reati capitali di corruzione sulla terra e 'moharebeh' (guerra contro Dio), è stato impiccato dopo aver seguito l'intero iter della procedura penale", ha affermato il sito web di notizie Mizan Online della magistratura.