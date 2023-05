Inter in finale di Champions: ecco chi sono i nerazzurri nei palazzi del potere

L'Inter di Simone Inzaghi si è guadagnata la finale di Champions League dove sabato 10 giugno se la vedrà contro il Manchester City di Pep Guardiola allo stadio Ataturk di Istanbul. In semifinale i nerazzurri hanno fatto fuori i cugini del Milan di Stefano Pioli mentre gli inglesi hanno umiliato il Real Madrid di Carlo Ancelotti. In Italia è già partita la corsa al biglietto da parte dei tifosi dell'Inter che sognano di assistere all'atto finale in terra turca.

Tra i supporter della Beneamata ci sono anche diverse cariche dello Stato: dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, passando per il numero uno del Senato Ignazio La Russa, fino ad arrivare capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo o alla deputata del Pd Simona Malpezzi. Ogni anno il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il 23 luglio, riceve gli auguri da parte dell'Inter sua squadra del cuore da quando era bambino al pari del Palermo. Possibile, a meno di altri impegni istituzionali già programmati, anche la prima carica dello Stato potrebbe essere presente allo stadio Ataturk di Istanbul.

Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha addirittura fondato il club Inter Montecitorio nel gennaio del 2004 alla presenza dell'allora ex patron Massimo Moratti. Recentemente, in maniera ironica ovviamente, aveva scherzato: ''Se c'è un'incompatibilità con la guida dell'Inter club mi dimetto da presidente del Senato". La Russa quasi certamente volerà in Turchia per assistere alla finale ma anchere anche altri onorevoli vorrebbero esserci. Massimiliano Romeo, capogruppo leghista al Senato ci sta provando: "Non è facile, tra biglietti da trovare e voli da prendere, ma vorrei proprio esserci, vorrei andare con alcuni amici. Vediamo che riescono a fare dal nostro club", dice all'AdnKronos.dice ancora Romeo. Anche Simona Malpezzi e Umberto Parrini si sono detti tifosi nerazzurri.

Finale attesa

Il Manchester City ha raggiunto la sua seconda finale della storia, la prima è stata persa dai Citizens nel 2021 contro il Chelsea di Thomas Tuchel che vinse 1-0 grazie al gol di Tuchel. Sesta finale di Champions per l'Inter che ha vinto tre volte, l'ultima affermazione nel 2010 con José Mourinho in panchina nell'anno del Triplete. I nerazzurri partono da sfavoriti con il City che è di fatto imbattuta in questa edizione della Champions League. Il calcio, però, è uno sport imprevedibile e la squadra di Simone Inzaghi non parte affatto battuta, anzi potrebbe essere la vera outsider di questa edizione, denominata così per modo di dire visto che i nerazzurri hanno dimostrato già dall'anno scorso di avere tutte le carte in regola per giocarsela con chiunque in Europa vista la modernità del proprio gioco.