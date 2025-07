Sala d'attesa

Mentre il Paese attende col fiato sospeso gli sviluppi della Palazzopoli milanese, e aspettando che il sindaco Beppe Sala, indagato nell'inchiesta, riferisca lunedì in Consiglio comunale, ci è capitato di sentire, en passant, in uno dei tanti inutili talk, un'autorevole commentatrice augurarsi che il prossimo primo cittadino sia uno come il candidato sindaco dem a New York Zohran Mamdani, socialista e musulmano: uno che vuole alzare le tasse ai bianchi e far sparire tutte le auto. E in effetti a Milano, assuefatta da due mandati di Sala, uno così vincerebbe facile.

E comunque la prossima tornata elettorale a Milano sarà divertente. I salotti buoni hanno già deciso da un pezzo: Mario Calabresi. Quelli cattivi anche: il generale Vannacci. Il fronte ProPal, se la guerra a Gaza regge fino alle elezioni, proporrà Francesca Albanese: come perde lei, nessuno. La Milano-chic invece ha già scelto: Pierfrancesco Majorino, l'uomo in senso politico, e scusate l'uso del gender - di Elly Schlein, quello che organizzò un pranzo per duemila extracomunitari irregolari facendo impazzire di gioia tutta la Ztl che ne avrebbe voluti anche il doppio. Tanto erano abbastanza lontani, al parco Sempione. Il partito delle vedove di Boeri, invece, visto che è di nuovo inquisito, resteranno ancora più inconsolabili.

Poi ci sarebbe Giorgio Gori, già uomo-Mediaset e del Pd, che peraltro ormai sono la stessa cosa: lucido, affidabile, infido. Quindi perfetto. Per perdere.

Resta la destra. Potrebbe ricandidare Sala. Ma a questo punto, indagato per indagato, perché non la Santanchè o qualche figlio di La Russa?