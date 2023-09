Inter-Fiorentina: le pagelle della partita. Thuram e Lautaro devastanti

L'Inter di Simone Inzaghi vince con grande merito, dominando, per 4-0 contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. I gol portano la firma di Marcus Thuram, Lautaro Martinez, autore di una doppietta) e Hakan Calhanoglu. Tra le fila dei nerazzurri tutti molto bene con i due attaccanti, de Vrij, Calhanoglu e Dimarco sugli scudi, tra le fila dei viola si salvano davvero in pochissimi. L'Inter sale a quota 9 punti come il Milan, con 8 gol fatti e zero subiti. Il 16 settembre ci sarà il derby contro i cugini rossoneri e si preannunciano fuochi d'artificio.

Le pagelle dell'Inter

Yann Sommer 6: Spettatore non pagante per 63' fino al tiro di Sottil che lo chiama alla parata non perfetta stilisticamente ma efficace che gli vale il terzo clean sheet consecutivo.

Matteo Darmian 6,5: Solido, sempre attento e concentrato. Altra prova magistrale del duttile soldatino di Simone Inzaghi. E ora chi glielo dice che dovrà, forse, accomodarsi in panchina per far posto a Pavard?

Stefan de Vrij 7: Beltran è un osso duro ma lui non gli concede un centimetro. Fa lo stesso nella ripresa con Nzola. Dirige la difesa con autorità e sembra tornato ai suoi livelli del 2020-2021.

Alessandro Bastoni 7: Tiene a bada Nico Gonzalez e si regala anche due sortite offensive, una sprecata da Thuram e una ben disinnescata da Christensen.

Denzel Dumfries 6,5: Ha mezzi fisici importanti ma molte volte non li sfrutta a dovere. Colpisce anche il palo esterno sul risultato di 1-0. Fa il suo senza strafare. (dal 70' Juan Cuadrado 6,5: Il pubblico di San Siro, in parte, rumoreggia ancora al suo ingresso in campo per il suo passato bianconero. Il colombiano però non si scompone e sforna l'assist decisivo per il 4-0 con Lautaro che chiede ai tifosi di applaudire anche lui).

Nicolò Barella 6,5: Non la sua partita migliore in maglia nerazzurra anche se dai suoi piedi partono sempre giocate interessanti. Giocatore di una qualità superiore. (dal 59' Davide Frattesi 6,5: Niente di trascendentale ma mette minuti utili nelle gambe. La stagione è lunga e ci sarà spazio per tutti ma la sensazione è che lui pian piano scalerà le gerarchie anche se l'Inter ha davvero cinque titolari a centrocampo)

Hakan Calhanoglu 7,5: Regia sempre sapiente e ragionata. Smista il pallone con una facilità disarmante e mette costantemente in difficoltà il centrocampo della Fiorentina. Christensen gli nega il gol su punizione con un grande intervento ma si rifà poi con il gol del 3-0 siglato dal dischetto. (Dal 78' Krijstian Asllani sv: Entra con voglia e con il risultato già al sicuro. Troppo poco tempo per giudicarlo).

Henrix Mkhitaryan 6,5: Giocatore di grande intelligenza, gioca ormai a memoria con Dimarco sull'out di sinistra. Fondamentale.

Federico Dimarco 7: Stantuffo costante sulla fascia sinistra. Fa venire il mal di testa a Dodò con le sue progressioni palla al piede e sforna l'assist perfetto per il gol dell'1-0 di Thuram. Imprescindibile. (dal 70' Carlos Augusto 6: Tiene bene la posizione ma non risce a farsi vedere come vorrebbe)

Marcus Thuram 8: Si muove molto bene su tutto il fronte offensivo confermando quanto di buono fatto vedere contro Monza e Cagliari. Trova la prima gioia in Serie A con un colpo di testa in tuffo perfetto su assist di Dimarco e fallisce due occasioni, facili solo sulla carta, sugli assist di Bastoni prima e Dumfries poi. Sforna l'assist per il gol del 2-0 del suo partner d'attacco Lautaro Martinez e si procura il rigore che vale il 3-0. Al 62' manca la doppietta calciando largo di poco. What else? Prezioso (dal 70' Marko Arnautovic 6: Entra a risultato già acquisito e non ha particolari chance per colpire. Sarà per la prossima volta)

Lautaro Martinez 8: Il capitano è il punto di riferimento costante dei suoi compagni di squadra. Nel primo tempo ha poche chance per colpire ma nella ripresa Christensen prima gli nega la gioia del gol ma poi non può nulla sul tiro potente e preciso (su assist al bacio di Thuram). Si regala la doppietta persoanle al minuto 73' bruciando Ranieri sull'assist di Cuadrado. Cinque gol in tre giornate per il Toro. Letale

Allenatore Simone Inzaghi 7,5: La sua Inter gioca a memoria con Thuram che si è già perfettamente inserito negli schemi della sua squadra. Appena farà le turnazioni necessarie inserendo Frattasi, Carlos Augusto, Pavard, Klaassen, Arnautovic e gli altri, la sensazione è che ci sarà da divertirsi per i tifosi nerazzurri.

Le pagelle della Fiorentina

Oliver Christensen 6: Nonostante il pesante passivo e il rigore procurato, il numero uno della Fiorentina si è ben comportato con due grandi parate su Calhanoglu e Lautaro Martinez. Incolpevole sui gol dei nerazzurri.

Dodò 5: In difficoltà per tutta la partita, Dimarco gli fa venire il mal di testa.

Nikola Milenkovic 4,5: Come il compagno di reparto vive una serata difficile e non riesce minimamente a prendere le misure agli attaccanti nerazzurri.

Luca Ranieri 4: Passivo pesante, pesantissimo anche perché oltre i 4 gol l'Inter ha avuto altre 6-7 palle gol. Prestazione non all'altezza

Cristiano Biraghi 5: Come Dodò anche l'ex Inter vive una serata davvero da incubo.

Arthur 4,5: Viene fagocitato dal centrocampo nerazzurro e non riesce mai a tessere una trama interessante per i compagni di squadra. (dal 75' Lorenzo Amatucci 6: Esordio in Serie A per il giovane classe 2004. Sei di incoraggiamento e di buon auspicio)

Rolando Mandragora 4,5: Come il compagno di reparto vive una serata difficilissima e in apnea.

Nico Gonzalez 5: Prova incolore dell'argentino dopo la bella prestazione offerta in Conference League. La difesa dell'Inter non gliela fa mai vedere. (dal 55' Josip Brekalo 5: Fatica a trovare la posizione e non riesce mai a rendersi pericoloso)

Giacomo Bonavantura 6: L'ex giocatore del Milan è come sempre uno degli ultimi a mollare ma si spegne alla distanza. Italiano lo sostituisce ma in realtà è uno dei migliori dei viola (dal 55' Gino Infantino 5,5: Ha qualità e lo fa intravedere. C'è ancora tanta strada da fare)

Christian Koaumé 5,5: Fa fatica enorme a sfondare sull'out di sinistra con Darmian e Dumfries che lo raddoppiano costantemente. Rimandato (dal 46' Riccardo Sottil 6: Sicuramente più frizzante e attivo rispetto a chi lo ha preceduto. Sommer gli nega il gol e sarà l'unico tiro della Fiorentina a referto)

Lucas Beltran 5: Chi l'ha visto? Il giovane argentino viene letteralmente fagocitato da de Vrij&Co. E' al primo anno in Serie A e molto giovane, si farà. (dal 46' M'Bala Nzola 5,5: Anche lui come il suo compagno non la vede mai)

Allenatore Vincenzo Italiano 4,5: La sua Fiorentina fa acqua da tutte le parti a San Siro e lui non riesce a trovare le contromisure a gara in corso per migliorare la situazione. Ci saranno tempi migliori.