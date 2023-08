Inter, Inzaghi può gioire: il Bayern Monaco dà l'ok definitivo per Pavard

L'Inter alla fine ha vinto il braccio di ferro con il Bayern Monaco, soprattutto con il suo allentore Thomas Tuchel, per quanto concerne Benjamin Pavard. La fumata bianca è finalmente arrivata da parte del club tedesco che ormai già da giorni aveva messo nero su bianco l'accordo con il club nerazzurro per 30 milioni di euro + 2 di bonus (tanto per un giocatore che sarebbre andato in scadenza di contratto il 30 giugno del 2024). Tuchel, però, stava cercando di mettere i bastoni tra le ruote all'Inter perché prima di lasciarlo partire voleva avere dalla società tedesca un degno sostituto che arriverà entro il 1° settembre. Marotta e Ausilio, però, avevano messo fretta al Bayern dando una sorta di deadline entro la serata di oggi ma non c'è stato bisogno di arrivare a sera inoltrata perché i tedeschi hanno dato il via libera al giocatore francese che sarà il nuovo rinforzo per Simone Inzaghi.

Benjamin Pavard domani sosterrà le visite mediche ed è pronto a legarsi poi all'Inter con un contratto da 5 milioni di euro per i prossimi cinque anni. Se non fosse arrivato il 27enne francese i nerazzurri avrebbero messo in atto il piano B con Peer Schuurs del Torino o Giorgio Scalvini dell'Atalanta. In realtà il club aveva pronto anche un allettante piano C con i nomi di Chalobah (che piace al Bayern come sostituto proprio di Pavard) e soprattutto Tanganga, che non stuzzicavano molto la fantasia dei tifosi che ora possono esultare per l'arrivo del duttile e forte giocatore francese.

L'identikit del francese

Pavard è cresciuto nelle giovanili del Lille e nel 2014-2015 ha fatto il suo esordio in prima squadra. In due anni con la squadra francese ha collezionato 25 presenze e nessuna rete al suo attivo. L'anno successivo lo Stoccarda investe su si lui e in zweite Bundesliga prima (una stagione) e in Bundesliga poi per due annate si mette in luce attirando le attenzioni del Bayern Monaco che lo porta in Baviera nel 2019. In quattro anni Pavard gioca 163 partite e segna 12 gol risultando decisivo anche per la conquista della Champions League alla sua prima stagione a Monaco di Baviera. Pavard ha collezionato anche 49 presenze e 3 reti con la Francia con cui ha vinto il Mondiale del 2018, è arrivato secondo il quello del 2022 perso contro l'Argentina ed ha vinto anche una Uefa Nations League. 186 centimetri per 80 chilogrammi, Pavard può agire sia da terzino destro che da difensore centrale, ruolo che ricopre in nazionale. Braccetto, centrale, terzino: un mix perfetto per Simone Inzaghi che ha finalmente il suo rinforzo difensivo tanto desiderato per puntare allo scudetto e alla seconda stella.