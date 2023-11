Inter, perché la vittoria di Salisburgo vale 120 milioni di euro

Con la vittoria per 1-0 in casa del Salisburgo, l'Inter si è qualificata con due giornate di anticipo agli ottavi di finale di Champions League. I nerazzurri sono in testa al Gruppo D a quota dieci punti, insieme alla Real Sociedad, con cui si giocheranno il primo posto del girone nella sfida in programma a San Siro il 12 dicembre.

È la prima volta dal 2004/05 che il club di Viale della Liberazione passa agli ottavi con due giornate di anticipo. Ma grazie alla vittoria di ieri ottiene anche aritmeticamente il pass per il nuovo Mondiale per Club che si giocherà negli Stati Uniti nell'estate del 2025. La squadra di Inzaghi è la prima italiana a raggiungere questo obiettivo, conquistato già di diritto dalle ultime tre vincitrici di Champions League: Chelsea, Real Madrid e Manchester City.

Un traguardo prestigioso per le ambizioni del club nerazzuro ma che fa sorridere anche le casse nerazzurre. Il passaggio agli ottavi vale infatti un totale di 120 milioni. Il motivo è presto detto. L'accesso alla seconda fase vale 10 milioni a cui andranno aggiunti l’incasso di San Siro e la fetta dei guadagni commerciali per un totale che sfiora i 20 milioni da aggiungere agli oltre 40 già previsti per la prima fase. E infine ci sono gli almeno 50 milioni del Mondiale per Club 2025.

Per questa stagione, le stime di Calcio e Finanza si basano sui dati ufficiali della UEFA per il 2021/22. In quella stagione – la prima del ciclo di diritti attuale – sono stati assegnati ai club italiani circa 34 milioni di euro di market pool. La cifra è da dividere in due parti: 17 milioni vengono assegnati in proporzione al piazzamento nell'ultimo campionato di Seie A, che ha visto l’Inter chiudere al terzo posto, dietro Napoli e Lazio.

Gli altri 17 milioni vengono invece suddivisi tra i club in base al numero di partite che giocheranno nella prossima Champions. In questo caso, per ognuna delle italiane viene ipotizzato lo scenario peggiore, per definire la cifra minima: eliminazione agli ottavi per i nerazzurri dopo questa qualificazione, con due italiane in finale di Champions e una in semifinale.

Per quanto riguarda l’Inter, così, le cifre dei ricavi durante questa Champions League (cifra che potrà salire ancora in base ai risultati della stagione) sono le seguenti: