Inter-Porto: formazioni e dove vedere in diretta la Champions League

Manca poco alla super sfida degli ottavi di finale di Champions League tra l'Inter di Simone Inzaghi e il Porto di Sergio Conceiçao. Il tecnico nerazzurro nella conferenza stampa di ieri ha cercato di mischiare un po' le carte in merito alla formazione da schierare contro i lusitani: "Ho dei dubbi, ma non solo per la coppia d'attacco, chi giocherà a centrocampo, chi farà da quinto, chi in difesa. È il mestiere dell'allenatore".

La verità è che nella testa di Simone Inzaghi i ballottaggi dovrebbero già essere stati decisi con Matteo Darmian che giocherà sull'out di destra vincendo così il duello con Denzel Dumfries. In mezzo al campo oltre agli intoccabili Barella e Calhanoglu sarà Mkhitaryan a giocare dal primo minuto con Brozovic che entrerà a gara in corso con il turco in cabina di regia e l'armeno mezz'ala. In attacco dovrebbe essere Romelu Lukaku ad affiancare l'inamovibile Lautaro Martinez con Edin Dzeko jolly di lusso da giocarsi a gara in corso.

Il Porto è un avversario ostico che viene da 10 vittorie consecutive in tutte le competizioni. In campionato è secondo dietro al Benfica ma comunque in piena corsa per giocarsi il titolo. Il suo allenatore, poi, conosce bene Inzaghi e le squadra italiane avendo giocato per anni con le maglie di Lazio, Parma e proprio dell'Inter. Il tecnico nerazzurro sa della difficoltà nell'affrontare questo avversario e nella conferenza stampa di ieri ha spiegato: "Il Porto è una squadra fortissima e viene da 10 vittorie di fila. Ha giocatori di qualità, hanno un paio di giocatori in dubbio come noi o qualsiasi squadra ma indipendentemente da chi gioca Sergio è stato bravissimo a dare grande organizzazione alla squadra".

Vincere in maniera convincente e magari con due gol di scarto permetterebbe di giocarsela più serenamente in vista del ritorno in programma martedì 14 marzo allo stadio Do Dragao di Oporto da sempre un campo ostico per tutti. Le statistiche sorridono ai nerazzurri visto che nei quattro precedenti tra girone e ottavi di finale l'Inter ha passato il turno entrambe le volte mettendo insieme due vittorie, un pareggio e una sconfitta.

Dove vedere la partita

La partita sarà visibile su Amazon Prime Video (in prova gratis per 30 giorni) e in streaming su Amazon Prime Video. Per seguire il match bisognerà scaricare l'app di Prime Video con la smart tv, su PlayStation o su XboX, oppure su dispositivi come Fire Stick e Google Chromecast.

La gara di ritorno allo stadio Do Dragao martedì 14 marzo sempre alle ore 21. L'arbitro della partita sarà il 36enne serbo Srdjan Jovanovic al primo incrocio ufficiale con l'Inter. Gli assistenti saranno i connazionali Uros Stojkovic e Milan Mihajlovic, quarto uomo Novak Simovic. In sala Var ci sarà invece il tedesco Bastian Dankert, assistito da Marco Fritz.

Le probabili formazioni

Inter: Onana, Skriniar, Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro Martinez, Lukaku. All. Simone Inzaghi

Porto: Diogo Costa, Joao Mario, Pepe, Marcano, Zaidu, Franco, Grujic, Estaquio, Galeno, Pepè, Taremi. All. Sergio Conceicao