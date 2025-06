Michelle Hunziker incontra gli uomini in garage, Cecilia e Belen ai ferri corti per soldi, Lucarelli e il sold out di Fedez

Weekend, tempo di gossip. C'è chi fa rivelazioni piccanti (Michelle Hunziker), chi ha litigato per i soldi (le sorelle Rodriguez), chi fa confessioni private in un docufilm (Alvaro Morata) e chi sbugiarda Fedez (Selvaggia Lucarelli).

Michelle Hunziker: "Incontro gli uomini nei garage, avevano paura dei paparazzi"

Michelle Hunziker non parla spesso, ma quando lo fa le sue dichiarazioni diventano pane per i gossip. Ecco perché l'ultima intervista rilasciata al programma tedesco "Punkt 8" è diventata virale. La conduttrice ha parlato dei timori avuti dagli uomini, che ha frequentato, a proposito dei paparazzi e della pressione mediatica e ha rivelato alcuni escamotage adottati per evitare gli obiettivi. "Gli uomini ne avevano paura e lo capisco. Quando incontro un uomo, per tre mesi non ci sono titoli sui giornali perché ho imparato a evitare i paparazzi. I miei amici italiani, i paparazzi, ora vengono da me e mi dicono: 'Sei diventata davvero brava'" . Per i suoi incontri romantici Michelle opta per il depistaggio: niente casa mia, casa tua, ma piuttosto " garage e Airbnb ". Ora, però, la conduttrice si dichiara single: "Forse, non so per quanto, ma per il pubblico sono ancora single ". Oppure è un altro depistaggio.

Il retroscena sulla lite tra Belen e Cecilia: "Dietro la lite questioni economiche"

Si torna a parlare delle sorelle Rodriguez e del presunto litigio. Sulle pagine di Chi la conduttrice argentina ha rivelato che tra lei e Cecilia le liti sono all'ordine del giorno, ma da lì a prendere strade separate ne passa: " Non c'è nessun problema tra noi: nella vita abbiamo litigato almeno 5 mila volte, e la vita è lunga, ma siamo sorelle, ci ritroviamo sempre". Eppure qualcosa nel loro rapporto si sarebbe rotto e il settimanale Oggi pare abbia svelato il nodo che sta dietro alla rottura. Secondo la rivista Cecilia e Belen Rodriguez si sarebbero allontanate per colpa del lavoro e del brand Hinnominate, creato insieme al fratello Jeremias anni fa: " La gestione del business relativo al fruttuoso marchio di moda è una delle principali cause che hanno portato alla frattura tra le due sorelle". Qualcuno l'aveva detto: mai mescolare famiglia e affari.

Selvaggia Lucarelli sbugiarda Fedez: "Ma quale sold-out a Milano"

Selvaggia Lucarelli torna a punzecchiare Fedez. Il rapper di Rozzano è stato ospite di Battiti Live e sul palco, stuzzicato da Ilary Blasi sui suoi prossimi impegni, ha dichiarato: " Ho due date al Forum che sono praticamente sold-out, anche la seconda e stiamo preparando lo show" . Le parole di Fedez sono rimbalzate sul web e hanno raggiunto Selvaggia Lucarelli che, attraverso il suo account Instagram, ha sbugiardato il rapper: " Fedez ha due date. La prima è sold out. La seconda no, gli mancano migliaia di biglietti per far sold out. Poi magari fa una proiezione e suppone di riempire (molto probabile, perché le vendite vanno bene). Ma quello che dice oggi è falso ". Del resto la penna de Il Fatto si è occupata, proprio di recente, dei finti sold-out e dei biglietti a 10 euro.

Alice Campello e Alvaro Morata, il docufilm che svela i motivi dell'addio

Superata la crisi coniugale Alvaro Morata e Alice Campello hanno festeggiato il loro ottavo anniversario di nozze. Quale occasione migliore per pubblicare un docufilm sull'ultimo devastante anno vissuto dalla coppia e in particolare dal calciatore. Il 17 giugno è uscito "Morata: no saben quién soy (Morata: non sapete chi sono)", un documentario molto intimo sulla depressione che lo sportivo ha vissuto subito dopo avere fallito il gol nella semifinale di Champions tra Atlético Madrid e Borussia Dortmund nel 2024. " Sono rimasto un bel po' da solo nello spogliatoio, volevo solo piangere, mi sentivo piccolo vicino ai miei compagni di squadra e lì è iniziato tutto. Ho iniziato a sentire molte cose nel corpo, le gambe che fanno male, il petto che si chiude, la gola che non fa passare l’aria, pensavo di impazzire ". Nello stesso periodo, però, anche Alice affrontava la depressione post-partum: " Mi costava alzarmi, sentivo dolore, mi ammalavo molto più spesso. Sentivo di aver tutto per essere felice e invece mi sentivo peggio perché, pur avendo tutto, non stavo bene".

Così, incapaci di sostenersi a vicenda nel momento peggiore, la coppia si è allontanata arrivando ad annunciare l'addio. Ma, come nelle più romantiche storie d'amore, non poteva che esserci un lieto fine e oggi Morata e la moglie festeggiano il ritrovato amore.