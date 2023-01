Inter, quando torna Brozovic? La curiosità sul preparatore

Gli alti e bassi dell'Inter sono dovuti, probabilmente, anche ad una grande assenza in questa stagione: Marcelo Brozovic. Il "metronomo", il polmone d'acciaio e l'equilibratore della squadra di Simone Inzaghi ha giocato infatti solo 10 partite su 19 in campionato e 2 su 4 in Champions League, saltando pure la finale di Supercoppa Italiana. Il 30enne croato dopo una prima parte di stagione difficile ha disputato un buon Mondiale con la sua Nazionale ma nella semifinale ha rimediato un risentimento muscolare che gli ha fatto saltare la finale 3°-4° posto. Tutto sembrava risolto ma in realtà i problemi fisici di Marcelo sono continuati e nel 2023 non è ancora sceso in campo. Inzaghi sperava di poterlo avere a disposizione per la partita contro la Cremonese ma in realtà non si sa ancora se sarà disponibile per il quarto di finale di Coppa Italia contro l'Atalanta e soprattutto per il derby del 5 febbraio.

Come sta Brozo?

Il giocatore croato ha disputato le prime sette di campionato ma è stato poi messo ko da un infortunio alla coscia. Brozo è tornato a disposizione per le sfide contro Juventus, Bologna e Atalanta ma ha messo insieme solo qualche minuto, rodaggio necessario per il Mondiale disputato alla grande. Adesso, il problema non è più alla coscia ma al polpaccio, che lo tormenta e lo sta tenendo ai box. L'ex Dinamo Zagabria sta lavorando duramente con lo staff dell'Inter e con il suo uomo di fiducia, Milutinovic, santone serbo dei muscoli, per tornare il prima possibile ma proprio questa sua vicinanza a Milutinovic ha destato un po' di scalpore, peraltro ingiustificato, in queste ore.

Andreja Milutinovic, infatti, sarebbe da qualche tempo l'head of performance del Milan, anche se nessun annuncio ufficiale è mai stato fatto dalla società rossonera e non c’è traccia nell’organigramma del Milan. Milutinovic, inoltre, nella sua lunga carriera ha avuto a che fare e continuerà a farlo con diversi calciatori di diverse squadre: da Momo Salah, Luka Modric, Mateo Kovacic, Nikola Milenkovic, fino ad arrivare a due ex Inter come Ivan Perisic e Aleksander Kolarov o agli attuali juventini Josip Kostic e Dusan Vlahovic.

In passato ha aiutato Edin Dzeko e anche Gigi Buffon si è avvalso delle sue cure. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, inoltre, Milutinovic ha anche collaborato per un breve periodo nel 2015 con Roberto Mancini, all'epoca tecnico dell’Inter. Pare che circa un centinaio di calciatori di vario livello si è rivolta a lui e il tariffario è di circa 60.000 l’anno per ognuno.

Inzaghi vorrebbe averlo in campo il prima possibile, visto che servirebbe il suo apporto in termini di quantità, qualità, gol e assist per cercare di ottenere i risultati sperati in questa seconda parte di stagione che dovrà, per forza di cose per i nerazzurri, essere completamente diversa rispetto al girone d'andata. Il derby di campionato è nel mirino di Brozo, che si augura di tornare presto e di non fermarsi più fino a fine stagione.