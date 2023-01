Inter-Skriniar, fumata nera per il rinnovo: Milan spaventa i tifosi nerazzurri

Milan Skriniar sta facendo tremare i tifosi dell'Inter. Il capitano, infatti, pare abbia detto no, per il momento, alla proposta di rinnovo contrattuale proposto dalla società di Viale della Liberazione. 6,5 milioni di euro all'anno la proposta di Giuseppe Marotta per il difensore slovacco, ben lontana da quella (presunta) del Psg che sarebbe pronto a offrire 9 milioni di euro netti. In casa Inter sembra filtrare pessimismo anche se recentemente Simone Inzaghi ha affermato di non aver timore di perderlo a parametro zero a fine giugno.

"Se ho paura di perderlo? Sono situazioni che fanno parte del calcio di oggi ma per come lo vedo lavorare e come lo vedo giocare dico no. Lo vedo concentratissimo e sereno. Comunque la società è al lavoro per risolvere tutte le questioni contrattuali, non solo quelle che riguardano Skriniar. Ho massima fiducia" , le parole del tecnico nerazzurro ai microfoni di Sportmediaset durante la vigilia del derby di Supercoppa Italiana.

La strategia di Marotta

L'amministratore delegato dell'Inter, poco prima della finale di Supercoppa ai microfoni di Sportmediaset si era detto fiducioso circa il rinnovo di contratto di Skriniar: "Non abbiamo fretta di arrivare alla conclusione, siamo tutti concentrati sulla partita, lasciamolo tranquillo. Deve prendere la sua decisione con calma, è un professionista molto serio, coviamo un ottimismo sincero proprio perché conosciamo l'uomo che è Skriniar".

Parole al miele dell'ad anche per un altro giocatore in scadenza il 30 giugno del 2023, Stefan De Vrij che da titolare inamovibile è ora diventato la difesa di Francesco Acerbi: "Sono scelte dell'allenatore, è un altro ottimo professionista, essendoci tantissime partite davanti penso possa ancora mettersi in mostra. Quando sei in un grande club, in rosa ci sono co-titolari. Lui in difesa è una certezza, avrà occasioni di giocare da qui alla fine".

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, dunque, l'entourage di Skriniar avrebbe detto no all'offerta nerazzurra e ora la società ha danti a sé tre strade: 1) sperare che lo slovacco rinnovi entro fine giugno per non perderlo a zero; 2) venderlo da qui al 31 gennaio per cercare di monetizzare qualcosa dalla sua cessione; 3) chiedergli di rinnovare l'accordo di almeno una stagione, un po' come fece Bremer con il Torino, per poi essere venduto al miglior offerente a cifre decisamente inferiori a quelle richieste un anno fa, circa 60-70 milioni di euro.

I numeri in nerazzurro

Skriniar è arrivato all'Inter nell'estate del 2017 dalla Sampdoria per 12 milioni di euro più il cartellino di Gianluca Caprari, per un valore totale di 30 milioni di euro. In sei anni lo slovacco si è ritagliato un ruolo da protagonista diventando titolare inamovibile. Solo il primo anno di Conte nel 2019-2020 ebbe alcune difficoltà ad adattarsi alla difesa a tre, ma dall'anno successivo, che consegnò lo scudetto all'Inter, fu uno dei grandi protagonisti della cavalcata tricolore. Fino a questo momento sono 241 le presenze in nerazzurro impreziosite da 11 reti. I tifosi dell'Inter si augurano che continui a vestire questa maglia ancora per tanti anni e con la fascia di capitano al braccio ma attualmente sembra più probabile vederlo lontano da Milano al termine di questa stagione.