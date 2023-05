Inzaghi, turnover moderato. Ecco chi giocherà in Inter-Sassuolo e dove vedere la partita

Questa sera alle ore 20:45 l'Inter di Simone Inzaghi se la vedrà in casa contro il Sassuolo di Alessio Dionisi per provare ad ingranare la quinta in campionato. I nerazzurri dopo la bella vittoria contro i cugini del Milan, nell'andata delle semifinali di Champions League, si rituffano così in Serie A dove devono ancora conquistarsi un posto Champions. Battere i neroverdi permetterebbe di fare un altro passo importante verso il quarto posto che è di vitale importanza. Di contro, il Sassuolo cercherà di migliorare ulteriormente la sua classifica che dice tredicesimo posto con 44 punti a meno due da cinque squadre: Torino, Bologna, Monza, Udinese e Fiorentina.

L'Inter, invece, è quarta a quota 63 punti con la Juventus seconda distante solo tre punti e la Lazio terza avanti di una sola lunghezza. Vincere vorrebbe dire agganciare momentaneamente i bianconeri al secondo posto in attesa della partita della Vecchia Signora in programma domani sera alle ore 20:45 in casa contro la Cremonese. Vincere per la squadra di Simone Inzaghi vorrebbe dire dare continuità di risultati dato che i nerazzurri vengono da quattro vittorie di fila in campionato, sei se si considerano anche Coppa Italia e Champions League, con le vittorie per 3-0 sull'Empoli, 3-1 sulla Lazio, 6-0 sul Verona e 2-0 contro la Roma più il successo per 1-0 sulla Juventus nel ritorno delle semifinali di Coppa Italia e il 2-0 sul Milan di tre giorni fa.

Come sta l'Inter

La squadra di Simone Inzaghi è in salute da quasi un mese e pare essersi rimessa definitivamente in carreggiata per il rush finale. Simone Inzaghi farà un po' di turnover ragionato e avrà un solo indisponibile: l'ormai lungodente e quasi ex Milan Skriniar. Il tecnico piacentino darà un turno di riposo a Lautaro Martinez, Dzeko, Calhanoglu, Onana, Darmian, Bastoni, Dumfries, Dimarco e molto probabilmente uno tra Barella e Mkhitaryan o entrambi se Inzaghi deciderà di affiancare a Marcelo Brozovic (che ha bisogno di giocare) sia Kristijan Asllani che scalpita e Roberto Gagliardini. Sugli esterni agiranno Raoul Bellanova e Robin Gosens, recuperato dall'infortunio alla spalla. In difesa spazio a D'Ambrosio e de Vrij con Acerbi stakanovista sul centro-sinistra. In porta agirà Handanovic e in attacco Correa-Lukaku.

Come sta il Sassuolo

I neroverdi sono reduci da due vittorie, due sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque giornate e nell'ultimo turno hanno pareggiato per 1-1 nel derby contro il Bologna di Thiago Motta. La classifica è come ogni anno ormai ottima per la squadra allenata da Alessio Dionisi che ha tutte le carte in regola di chiudere all'ottavo posto anche se per farlo dovrà scavalcare ben cinque squadre che hanno però solo due punti in più. Tutti disponbili per il tecnico del Sassuolo che punterà sul tridente Laurentiè-Defrel-Berardi, con quest'ultimo che ha già fatto male più volte ai nerazzurri in passato. A centrocampo Frattesi inamovibile e in panchina si scalda il grande ex Pinamonti già in rete contro l'Inter con la maglia dell'Empoli.

Dove vedere la partita

Inter-Sassuolo sarà visibile sull'app di DAZN, fruibile su smart tv oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e dispositivi come Amazon Fire TV Stick, TIMVISION Box e Google Chromecast. La partita sarà trasmessa anche da Sky sui seguenti canali: Sky Sport Uno (Numero 201) Sky Sport Calcio (numero 202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).

Le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic, D'Ambrosio, De Vrij, Acerbi; Bellanova, Barella /Asllani, Brozovic, Mkhitaryan/Gagliardini, Gosens; Lukaku, Correa. Allenatore Simone Inzaghi

SASSUOLO(4-3-3): Consigli; Toljan, Ruan, Erlic, Rogerio; Frattesi, Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Defrel, Laurienté. Allenatore Alessio Dionisi