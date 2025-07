Il "terrapiattista" di Temptation Island con i dubbi sui dinosauri e gli astronauti sulla Luna

L'edizione in corso di Temptation Island sta ottenendo un ottimo riscontro di pubblico. Il programma di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia riesce a intercettare un'ampia fetta di pubblico perché, nelle calde serate d'estate di un periodo storico in cui guerre e drammi umani la fanno da padroni, garantisce qualche ora di leggerezza. Il segreto probabilmente è proprio nel riuscire a non prendersi troppo sul serio, mostrando senza filtri la variegata umanità italiana. E quest'anno gli spunti per un sorriso o una battuta non mancano a Temptation Island, dove uno dei personaggi più divertenti è il "fidanzato" Alessio, capace di far ridere e infuriare il pubblico allo stesso tempo.

" Sono terrapiattista, l’uomo non è mai andato sulla Luna. I dinosauri non si sono mai estinti ", è il condensato di alcune dichiarazioni fatte da Alessio durante una conversazione. Se qualcuno si chiede se nel 2025 possano esserci ancora persone che la pensano in questo modo la risposta è arrivata. Alessio fa male a qualcuno dichiarando queste cose? Assolutamente no, anche perché la produzione avrebbe ovviamente provveduto a tagliare queste parti nel caso in cui fosse stato così. Ma il programma serve a esporre l'universo complicato della mente umana e a strappare una risata al pubblico che, infatti, non si è tirato indietro davanti a queste esternazioni.

Alessio è un personal trainer che ha deciso di partecipare a Temptation Island con la sua fidanzata Sonia. Sono assieme da 6 anni ma le cose pare non vadano bene tra loro, da qui la decisione di prendere parte al programma per mettersi alla prova e verificare se possa esserci ancora spazio per costruire qualcosa, anche se la prima ad avere dubbi sembra essere proprio la ragazza. " È sempre la donna a decidere, la donna decide con chi fare sesso, giusto? Ma l’uomo decide chi sposare ", si sente dire ad Alessio in una clip che la fidanzata ha visto nel capanno insieme alle altre fidanzate del programma.

" Ma da dove è uscito questo? ", è la reazione spontanea delle ragazze, che si sono fatte portavoce di molti spettatori.

Sonia ha pure appreso che il fidanzato potrebbe averla tradita in passato, ammettendo di aver sempre maturato dubbi nei suoi confronti. Temptation Island è questo e nel momento in cui riesce a intrattenere milioni di persone davanti alla tv d'estate, allora che ben venga. E se i terrapiattisti sono confinati all'intrattenimento, che male fanno?