"Io ero un nerazzurro doc ma la Signora mi stregò"

Gli 80 anni di Bonimba sono il compleanno di una generazione: quella di Roberto Boninsegna, appunto, ma di Riva, Bettega, Prati, Pulici, Graziani, Chinaglia, Pruzzo, attaccanti che oggi sono solo un miraggio. E lui, Bonimba, di mondiali ne ha fatti due: «Nel 1970 e nel 1974: per motivi diversi ci hanno contestato entrambe le volte». Lo chiamò così Gianni Brera, che lo definì anche «il più grande attaccante del mondo». Era, e resta, una rovesciata nella storia e un simbolo dell`Inter. Tradimenti, dice lui, inclusi.

Allora Roberto, com`era il calcio di Bonimba?

«Giocavo con Mazzola e Facchetti nelle giovanili nerazzurre: quando fu l`ora della prima squadra mi hanno scartato. Non piacevo ad Herrera, ma non me l`aspettavo».

Cominciò un giro d`Italia.

«In prestito: Prato, Potenza, Varese. Mi spedivano sempre da qualche parte. Dopo sei anni mi cedono al Cagliari».

Che arriva secondo.

«E Scopigno mi fa: "Siamo in troppi, dobbiamo cedere un attaccante e Riva non se ne vuole andare". Infatti è ancora lì...».

Quindi altro giro.

«Rispondo: "Me ne vado solo per tornare all`Inter". A Cagliari arrivano Domenghini, Gori, Poli e soldi, cominciano 7 anni bellissimi con uno scudetto e tre classifiche cannonieri. Ma una me l`hanno tolta per un autogol inventato in Tv».

Com`era l`Inter di allora? Problemi con Mazzola?

«Alla fine se son tornato all`Inter è stato proprio merito di Sandro. Una volta in Nazionale mi disse "ti piacerebbe, eh?", facendo un sorrisetto. E poi è successo».

Poi il Messico.

«Con Valcareggi sì che avevo un rapporto difficile. Fui chiamato perché alla vigilia si fece male Anastasi. C`era il dualismo Mazzola-Rivera, Sandro aveva i santi in paradiso. Gianni è stato un signore a giocare quei 6 minuti: Pelè rideva».

Torniamo all`Inter: sette anni da idolo dei tifosi.

«E poi ero al mare e mi chiama Fraizzoli: "La società ti cede alla Juventus". "Ma come la società? Presidente: sopra di lei non c`è nessuno?". Niente: volevano Anastasi, dissero che ero calato: "Caspita ho fatto 175 gol in 7 anni?". Mi minacciarono: o vai, o smetti».

Bonimba bianconero: eresia.

«Invece tre anni splendidi, 2 scudetti e una Uefa. Ho rifiutato il rinnovo perché volevo giocare a Mantova, ma poi non se ne fece nulla».

Juve-Inter 2-0, doppietta di Boninsegna.

«Era odio-amore. Mi dispiaceva, ma io alla Juve stavo bene. Agnelli ti chiamava a casa per sapere come stavi, indimenticabile».

Eppure stava per finire in fabbrica.

«A Potenza non mi pagano: ero lì grazie a Italo Allodi. Chiamai papà chiedendo soldi, lui risponde: "Senti, il posto alle cartiere Burgo per i figli dei dipendenti c`è sempre"».

Come finì?

«Tornai a casa e diedi le sei cambiali insolute da 100mila lire l`una ad Allodi perché facesse qualcosa. Quei soldi non li ho più visti, poi l`Inter mi mandò a Varese».

Un`altra occasione perduta.

«C`è anche questa: qualche anno fa Moratti mi vuole come team manager. Parto per Milano ma in autostrada la segretaria avvisa che ha un contrattempo. Mai più sentito, poi han preso Cordoba. E la finale di Madrid? Mi invitano sull`aereo dei giocatori, poi mi telefonano: "Non c`è posto, può viaggiare coi dipendenti". Son rimasto a casa».

Mai voluto fare l`allenatore?

«Sono stato 12 anni a capo delle rappresentative di C1 e C2: dovevano darmi l`Under 21, ma ci andò Giampaglia. Io mi sono dimesso, lui è rimasto qualche mese».

Perché mancano attaccanti?

«Sono periodi così. Certo che ora è più facile: io ero marcato da libero e stopper, oggi la difesa è sempre a zona, se uno è intelligente si sceglie il difensore. Però se è otto anni che non si va a un mondiale un motivo ci sarà».

E c`è stato un Bonimba dopo Bonimba?

«Per i miei 10mila follower sono stato il miglior centravanti del dopoguerra. E la Gazzetta mi ha messo nell`11 titolare dell`Inter di sempre. Per cui...».

Juve-Inter: come finisce?

«L`Inter è più in forma, la Juventus vince con grande fatica. Per i miei 80 anni la seconda stella sarebbe un bel regalo...».