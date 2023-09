Italia, primi guai per Spalletti: ecco chi non ci sarà e chi giocherà

Prime grane per Luciano Spalletti in vista degli impegni dell'Italia valevoli per le qualificazioni ad Euro 2024, a partire dall'esordio di sabato sera. Federico Chiesa e Lorenzo Pellegrini, infatti, hanno dovuto lasciare il ritiro per via di problemi fisici che non permetteranno loro di scendere in campo contro Macedonia del Nord ed Ucraina. I giocatori di Juventus e Roma hanno avvertito dei risentimenti muscolari e sono stati sottoposti questa mattina ad accertamenti diagnostici che hanno confermato la loro indisponibilità per il doppio impegno degli azzurri e sono rientrati rispettivamente alla Continassa e a Trigoria.

La prima Italia "spallettiana"

Il neo ct azzurro ripartirà da diverse certezze sia con la Macedonia del Nord, domani sera, che contro l'Ucraina martedì sera a San Siro. In porta ci sarà sicuramente Gigio Donnarumma mentre in difesa nel 4-3-3 ci saranno Giovanni Di Lorenzo e Federico Dimarco sugli esterni con il nerazzurro Alessandro Bastoni al centro. Resta da capire chi sarà il suo partner difensivo ma Giorgio Scalvini dell'Atalanta sembra al momento in pole position per ricoprire quel ruolo ma attenzione anche a Gianluca Mancini della Roma. In mezzo al campo ci sono due certezze, Nicolò Barella (inserito nella lista dei 30 candidati al Pallone d'Oro) e Sandro Tonali passato in estate dal Milan al Newcastle.

Ballottaggio Cristante-Locatelli per il ruolo di playmaker davanti alla difesa con entrambi che hanno le stesse chance da giocarsi. In agirà uno dei fedelissimi di Spalletti, Matteo Politano sul centrodestra mentre dall'altro lato, visto il forfait di Federico Chiesa dovrebbe esserci Mattia Zaccagni sul centrosinistra ma attenzione anche a Giacomo Raspadori. In attacco ci sarà Ciro Immobile con Retegui pronto a subentrare dalla panchina anche perché gli impegni saranno molto ravvicinati visto che si giocherà sabato sera e martedì sera.

La situzione del gruppo C

L'Inghilterra è a punteggio pieno con 12 punti messi a referto in quattro partite, seconda l'Ucraina con 6 punti in tre partite, terza l'Italia con tre punti in due partite frutto di una vittoria e una sconfitta contro gli inglesi. Vincere contro Macedonia del Nord e soprattutto contro l'Ucraina permetterebbe così all'Italia di volare a quota 9, a meno tre dalla nazionale dei Tre Leoni, e a più tre dagli ucraini che al momento occupano il secondo posto del raggruppamento che porterà alle qualificazioni ad Euro 2020.

Le probabili formazioni di Macedonia del Nord-Italia

Macedonia del Nord: Dimitrievski; Zaykov, Velkovski, Musliu, Aliovski; Atanasov, Ademi; Elmas, Bardhi, Trajkovski; Miovski

Italia: Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Cristante, Tonali; Raspadori, Immobile, Politano