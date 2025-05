Juve in Champions, Venezia ed Empoli in B. Tutti i verdetti della Serie A

Ascolta ora 00:00 00:00

Pioggia di gol e tante emozioni negli ultimi novanta minuti della Serie A 2024-25. La Juventus soffre più del previsto ma passa a Venezia. I bianconeri chiudono al quarto posto e raggiungono Inter e Atalanta in Champions. La Roma vince a Torino ma non basta. La squadra di Ranieri va in Europa League, insieme al Bologna, vincitore della Coppa Italia. La Lazio di Baroni perde contro il Lecce resta fuori dall'Europa. In Conference League ci va la Fiorentina, vittoriosa a Udine. Zona retrocessione: lasciano la Serie A oltre il Monza anche il Venezia e l'Empoli, sconfitto in casa dal Verona.

Venezia-Juventus 2-3

Passano in vantaggio i lagunari al 2' grazie al ceo Fila che raccoglie un servizio dalla sinistra di Haps e supera Di Gregorio sul primo palo. Al 25' i bianconeri pareggiano i conti. Fa tutto Yildiz, il turco trova lo spiraglio giusto con un diagonale, su cui non è perfetto Radu. Bianconeri in vantaggio al 31' con Kolo Muani, impalacabile appena dentro l'area. Ancora da rivedere l'ex portiere dell'Inter. La squadra di Di Francesco non smette di crederci e trova il pari con Haps, che arriva dalla parte opposta e mette in rete sull'invito di Doumbia. Juve di nuovo in vantaggio, segna su rigore Locatelli, per il gol che vale la Champions.

Torino-Roma 0-2

La squadra di Ranieri sblocca il match al 18' con un rigore trasformato da Paredes. I giallorossi raddoppiano al 53' con un colpo di testa di Saelemaekers, bravo a raccogliere un cross di Soulé. Una vittoria che significa Europa League, vista la contemporanea vittoria della Juve.

Empoli-Verona 1-2

Al 4' Serdar gela il Castellani con un destro all'angolino, su cui non può nulla Vasquez. Al 43' pareggia Fazzini con una zampata in area, che tocca prima la traversa poi termina in rete. Scaligeri di nuovo in vantaggio al 69' con Bradaric, gol che condanna i toscani alla retrocessione.

Udinese-Fiorentina 2-3

Bianconeri in vantaggio al 26' con Lorenzo Lucca. Il gigante bianconero aggancia in area e batte De Gea. Friulani in dieci per la doppia ammonizione di Bijol. A inizio ripresa arriva il pari dei viola con un tiro dal limite di Fagioli. La squadra di Palladino completa la rimonta e si porta in vantaggio con Comuzzo. Al 61' Kabasele fa 2-2. Di nuovo avanti la Fiorentina con Kean al minuto 82. I toscani sorpassano la Lazio all'ultima giornata e giocheranno di nuovo in Conference League.

Atalanta-Parma 2-3

Protagonista del primo tempo è Daniel Maldini. Il figlio d'arte segna due al gol in due minuti al 32' e al 33'. Prima in scivolata su servizio di De Ketelaere poi con uno splendido tiro a giro. Il Parma si sveglia segna tre gol nella ripresa. Accorcia le distanze al 49' con il neo entrato Hainaut. Pareggiano al 71' con Ondrejka. Poi ancora lo svedese trova il sorpasso al 91'. I ducali possono festeggiare la meritata salvezza.

Lazio-Lecce 0-1

Giallorossi in vantaggio al 43', grazie ad un inserimento di Coulibaly, che sorprende Mandas. Pochi minuti dopo, viene espulso Pierotti per doppia ammonizione e pugliesi in dieci. Nella ripresa regge il fortino del Lecce, con uno strepiso Falcone, che si supera con numerosi interventi. La squadra di Baroni finisce clamorosamente fuori dalle coppe europee. All'Olimpico la festa è solo giallorossa.

Scudetto

NAPOLI

Champions League

INTER

ATALANTA

JUVENTUS

Europa League

ROMA

BOLOGNA

Conference League

FIORENTINA

Retrocesse

EMPOLI

VENEZIA

MONZA