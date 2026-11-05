Juve in Olanda con 11 assenti. L’Az crocevia per gli ottavi

Undici assenti, tra infortunati (l’ultimo è McKennie) e giocatori fuori lista come Zhegrova. Siccome però non si può fare a meno di scendere in campo, la Juventus stasera sarà di scena in Olanda contro l’Az Alkmaar per il quarto turno di Europa League. Dove la classifica non è male, dal momento che dopo tre gare i bianconeri hanno 7 punti: la qualificazione diretta agli ottavi è alla portata e il senso di impellenza che si respirava prima della partita contro il Napoli non c’è. È però ovvio che per la Juve attuale ogni incontro rappresenti un esame di quelli tosti: «Vogliamo tornare a vincere, sapendo che non tutto si può ottenere subito», è la sintesi del pensiero espresso dall’amministratore delegato Carnevali ai piccoli azionisti. I quali hanno apprezzato la sostanza di un discorso che ha dato quasi per sottinteso che le casse societarie non potranno prescindere dalla partecipazione alla prossima Champions.

Ecco allora che, nella difficoltà di arrivare anche solo’ quarti in campionato, prendere sul serio l’Europa diventa fondamentale: vincerla equivarrebbe infatti a staccare il biglietto per la competizione regina. Comunque sia, un passo per volta: l’Az dove gioca anche il fratello di Koopmeiners non perde in casa da 17 partite consecutive nelle coppe europee e non c’è da aspettarsi altro se non una battaglia. «La fiducia di Carnevali aiuta così Spalletti - perché qui i calciatori sono stati abituati a veder andare via gli allenatori...».

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