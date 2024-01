Juve, via Kean, c'è Bernardeschi. Milan: Nianzou

L’Atletico Madrid ha l’accordo con la Juventus per Moise Kean, che a metà settimana volerà in Spagna per visite mediche e firme di rito. Operazione in prestito oneroso (400mila euro). I bianconeri hanno ufficializzato l’arrivo del centrale Tiago Djalò per 3,6 milioni più 2,6 bonus dal Lille, che avrà anche il 10 % sulla futura vendita. Contratto fino al 2026 per il centrale portoghese, che potrebbe essere raggiunto a fine mese da Bernardeschi che continua a proporsi alla Vecchia Signora. Il Milan ha chiesto Nianzou in prestito con diritto di riscatto al Siviglia e ha ceduto in prestito Romero all’Almeria. Il prossimo a partire potrebbe essere Bartesaghi destinazione Frosinone. Ipotesi di scambio Belotti-Ikonè tra Roma e Fiorentina. Il Monza prende Popovic ed è vicino a Zerbin (Napoli).