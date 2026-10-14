Juventus, a Vigo per sfatare il tabù Celta: il precedente da incubo e la sfida per rilanciarsi in Europa

Una sola volta la Juventus ha giocato nello stadio del Celta Vigo, avversario di giovedì sera (ore 21) nel secondo turno di Europa League. Era il 9 marzo 2000 e i bianconeri, vittoriosi 1-0 (gol di Kovacevic) all’andata negli ottavi di finale dell’allora Coppa Uefa, furono travolti: 4-0 per gli spagnoli (Makelele, doppietta di Mostovoi e gol di Benni McCarthy), i quali ovviamente passarono il turno in maniera del tutto meritata. “Siamo contenti e orgogliosi di poter giocare questa partita - ha raccontato Giraldez, attuale tecnico dei gallegos -. È una gara speciale per tutti: per vincere, dovremo disputare una partita perfetta. Sugli spalti, quel giorno, c’ero anche io: ricordo che, dopo quella vittoria, ci sentivamo la squadra più forte al mondo”.

A distanza di 26 anni, chissà quale sarà l’esito di un match che potrebbe aiutare la Juve a ritrovare serenità e fiducia dopo lo stentato pareggio di Cagliari. Non che il Celta stia molto meglio, per di più avendo perso 1-0 contro i ciprioti dell’Omonia Nicosia nella gara di apertura della manifestazione: nella Liga la squadra di Giraldez occupa infatti attualmente la nona posizione con 8 punti in altrettante partite, avendo segnato solo 8 reti e vinto un’unica partita. Mettiamola così: nella stessa città dove l’Italia aveva disputato nel 1982 le prime tre partite del Mondiale poi incredibilmente e meritatamente vinto, la squadra di Spalletti quasi si guarderà allo specchio contro avversari che hanno più o meno i suoi stessi problemi.

La Signora è in ogni caso chiamata a un cambio di passo, anche per evitare di farsi prendere da isterismi (leggi: la sceneggiata tra Spalletti e Pisacane appena terminata la gara di domenica sera) che certo non fanno bene all’ambiente. Meglio allora ritrovare la calma, rimanere quanto meno imbattuti in Europa dopo il facile 5-0 dell’esordio contro il Nec, e prepararsi nel migliore dei modi per la sfida alla Lazio capolista di domenica sera.